啟用8天 SmartPLAY網頁版更新

康署：日接三四百詢問投訴

康文署回覆本報查詢時表示，SmartPLAY曾於昨早11時15分至晚上約6時45分，因提升網頁系統使訂場及支付過程更順暢而更新，有關安排已於康體通網頁發放，其間系統運作正常，流動應用程式及智能自助服務站繼續維持服務。署方又稱，截至昨晚7時已處理約1萬項訂場和付款交易；新系統上周四啟用以來，每日接獲約300至400宗詢問及投訴，例如登入、使用及有關付款等問題。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報表示，電腦比手機更易被人用「機械人程式」操作，手機應用程式有多層次的保護措施防範潛在攻擊，「用其他程式去搞個App呢，係困難好多」，網頁操作則較容易，可在電腦互聯網瀏覽器開出不同分頁進行。

另外，資科辦昨表示，為更有效推進政府服務數碼化轉型，昨向決策局及部門公布新安排，決策局及部門未來推出大型電子服務前，須把指定的系統交由資科辦安排的獨立第三方做額外的負載和壓力測試，並由資科辦確認結果，以協助他們在大型電子政務系統投入運作前，加強準備工作。