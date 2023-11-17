愉園前班主認欠薪135萬 貝鈞奇8球員求情

被告為陳志實（現年52歲）及愉園足球俱樂部有限公司，原涉及48項傳票涉款約236萬元。被告與控方達成認罪協議，承認其中30罪，涉款135萬元，餘下控罪不起訴。

根據案情，10名欠薪僱員中，許家銓、譚德鏗、余嘉瑋為球隊經理及職員；黃智康、張俊軒、黃浩然、屠俊翹、曾至孝、Silva Da Silva Luciano、Severo Burkatt Mikael為球員。被告於2022年9月拖欠10人薪金，亦沒遵從勞資審裁署的判令付款，直至今年9月才償還欠款。

辯方：財困未棄球隊 賣樓還債

辯方昨日求情稱，陳對本地體育有貢獻，愉園有近60年歷史，過去6次奪得本地頂級聯賽冠軍；2014年愉園因涉打假波醜聞，聲譽下跌，2016年被告接手球會，3年間3次奪冠，將球會由丙組帶返港超聯賽。辯方續稱，球會一直依靠陳注資營運，惟新冠疫情期間陳的農業及小型裝修工程生意大幅下滑，但他沒解散球隊，而是用借貸及個人積蓄支付球員薪金。現在球隊已由其他公司接管。

辯方續指，本案性質相對輕微，陳有悔意及向球員兌現賠償的承諾，他早前出售內地房產用於抵債。除了中國香港足球總會會長貝鈞奇為陳撰寫求情信，涉案其中8名球員亦寫信為陳求情，稱被欠薪期間陳與他們保持良好溝通並努力集資，球員相信陳並非有意逃避責任。

【案件編號：KTS 24438-89/22】