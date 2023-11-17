站長室收市民投訴 警：不記得內容

綜合警長盧吉相和警員顧子健（音譯）供辭，兩人7月21日晚上在元朗站站長室看閉路電視，多次將站內打鬥情况向警區行動室匯報。辯方一度關注，證供指站長室晚上8至9時收到市民投訴，反映在站內遭白衣人「騷擾」。盧吉相表示不記得投訴內容和時間，但確認港鐵職員曾稱外面有事發生，需要警察幫忙。

警長認疏忽未詳細記事

法官陳廣池追問，盧吉相會否知道市民投訴的性質；盧指從閉路電視看到有人聚集打鬥，感覺事件有別於打劫和非禮。陳官強調，辯方形容乘客被騷擾，屬於特定性質的投訴。盧回應稱只記得有人聚集打鬥，和騷擾無關；他將港鐵職員反映情况匯報予行動室，獲告知「我哋處理緊」，但他不知道對方的意思。

辯方盤問質疑，盧的警員記事冊只有5至6行字句，交代站內監察的情况，「發生咗好多值得提的事，但無記入記事簿」。盧承認有疏忽，亦承認如果詳細記錄，有助記起事件。

警長：不知行動室「處理緊」意思

下屬：意指調動警力

顧子健稱，當晚10時許，他從鏡頭見到白衣人持棍狀物和牌子，由形點商場走入元朗站，行動較明顯。辯方播片顯示，白衣人不久在閘機前「跳欄」和逃走。顧說，站內發生追逐和打鬥情况，他一概匯報予行動室，獲回覆「安排緊人手處理」，意味會調動警力處理站內衝突。翻查供辭，此說法有別於其上司盧吉相，盧供稱不知道行動室回覆「處理緊」的意思，兩人供辭有多處不同（見表）。

庭上一度集中討論，白衣人晚上10時49分在元朗站大堂聚集的畫面。顧認出片段，表示曾向行動室匯報此事，但不記得實際匯報的聚集人數，從畫面所見超過數十人。陳官質疑「就咁睇畫面，點會幾十人咁少呢？」顧改口表示有逾百人聚集。陳官進一步表示，上述近百人分為兩派，屬不同組別，「情况好唔同」。顧遂補充，隨着衝突發生，他向行動室匯報有兩派人聚集，「當中有啲著白色衫，有啲唔係著白色衫」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）