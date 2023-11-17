車廂疑現牀蝨 九巴：檢查未見已消毒

fb關注專頁稱巴士曾走4路線

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源昨向本報確認，相中昆蟲很大可能為牀蝨，提醒乘客如憂惹蝨上身，下車回家前應檢查衣物。

九巴於上周港鐵接報蝨蹤後曾稱已加密清洗車廂， 每次以清潔消毒劑清潔座椅、扶手、安全帶及地板等。九巴昨稱，龍運已安排旗下全線車隊今起陸續做防蝨工作，在車廂牀蝨容易藏身的高風險地方，噴灑無色、無味及不影響人體的防治牀蝨噴劑，適時高溫消毒和深層清潔。

「HK Bus Channel 巴士台」專頁昨日發帖稱，據拍攝者所指，發現疑似牀蝨的九巴車牌為「WF2991」，屬荔枝角車廠；該巴士由前晚至昨早收車期間，曾行走118、948、900及N271線。專頁又引述拍攝者稱「好彩及早發現，否則帶返屋企就大件事」。

據專頁發布相片，相中疑似牀蝨被乘客撲滅，旁邊遺下血迹。梁廣源看過相片後向本報確認，相中昆蟲很大可能是牀蝨，又指九巴環境不算潮濕昏暗，不屬牀蝨喜歡藏身及大量繁殖的地方，估計牀蝨由個別乘客帶上車。他表示，由於環境不利，牀蝨或傾向跟隨乘客離開，故提醒市民下車前應仔細檢查衣物。

專家籲下車前檢查口袋手袋

梁廣源稱，近日天氣轉冷，牀蝨活動能力較低，加上市民或多穿深色厚衣，較難發現蝨蹤，提醒需留意檢查衣物口袋及手袋等。梁又說，牀蝨分泌物或帶有細菌，若於交通工具見到牀蝨，應避免徒手接觸，可以紙巾撲滅，記下巴士資料及事發時間地點後盡快向巴士公司通報；巴士公司使用高溫蒸氣消毒車廂時亦應使用尖嘴噴頭，重點消毒座位之間及安全帶等罅縫。