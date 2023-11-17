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宋芝齡現身節目 無綫：9月錄早排期 依例選舉期應避播 TVB：宋不參與《流行都市》至選舉完

【明報專訊】區議會選舉將於下月10日舉行，各候選人正積極宣傳。其中本身為無綫電視資訊節目《流行都市》主持、現為灣仔區地方直選候選人的宋芝齡，昨在該節目現身。電視廣播有限公司回覆本報查詢時表示，涉事節目於9月初錄影，內容與選舉無關，指宋「將不參與《流行都市》節目直至選舉完結」。 明報記者

本報記者翻查於昨日播出的《流行都市》，當中烹飪環節由宋芝齡與藝人安德尊、李家鼎主持，整個環節逾12分鐘。電視廣播有限公司表示，昨於翡翠台播放之《流行都市》，煮餸環節由該台合約藝員宋芝齡主持，該集錄影日期為9月初，早已排期於昨日播放，內容與選舉無關，並無涉及選舉宣傳。

自由黨在10月17日正式公布參選名單，當中包括宋芝齡。

選舉管理委員會的選舉活動指引第10章有關「競選廣播、傳媒報道及選舉論壇」的部分，提及「以節目主持、經常參與節目者、演員、樂師、歌手或其他表演者的身分在電視台／電台／電影亮相的候選人」，這些候選人在公開表明有意參選後或選舉期內，「不應」以該等身分參與任何節目，但可以候選人身分出席選舉論壇，目的是避免這些候選人作不公平的宣傳。

候選人「應盡最大努力」要求避播

不過，選管會亦提及，任何人如因履行合約而須以節目主持、經常參與節目者、演員、樂師、歌手或任何其他形式的表演者身分，在公開表明有意參選之前、或在選舉期之前或之後已排期舉行的任何演出中亮相，則仍可繼續如常亮相，但候選人「應盡最大努力」要求有關負責人，不要在公開表明有意參選後，或在選舉期內在任何傳媒中播放亮相的部分。選管會呼籲上述負責人在切實可行範圍內接納這項要求，以免給予有關人士不公平的宣傳。

宋：交李鎮強回應

本報記者曾向宋芝齡查詢，她表示交由所屬自由黨的副主席李鎮強回應；至截稿前李鎮強未有回應查詢。

另外本報記者就事件向其他灣仔區地方直選候選人查詢，民建聯穆家駿稱相信選管會亦會公平公正處理，不方便評論其他候選人的事情，會以平常心看待；新民黨黃守東稱對事件無評論；李文偉及爭取連任的灣仔區議員李碧儀未有回應。

2023年區議會選舉候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

（區議會選舉）

相關字詞﹕安德尊 流行都市 宋芝齡 區議會選舉

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