廣華新大樓電線槽證不達標 建築署驗148相類工程

料4周內完成首批38工程測試

廣華醫院一期重建工程總承建商為中國建築工程（香港）有限公司，據悉負責電線槽及鍍層的機電承建商為順昌機電集團旗下公司。順昌電器製品廠有限公司回覆稱，已聘請獨立第三方顧問研究醫管局獨立專家報告及與相關特別專責小組繼續調查事故起因，全面審視各合約項目的產品生產及供應流程，會積極配合醫管局、承建商和各政府部門跟進事件及提供完善解決方案。

承建商：聘獨立顧問研專家報告

醫管局總行政經理（基本工程規劃）黃俊文昨稱，局方委託獨立專家檢測，包括以膜厚計量度鍍層厚度及指導工程人員摘取電線槽樣本，送往化驗室量度厚度及重量；數據顯示，電線槽鍍層厚度小於20微米標準，重量亦未達275g/m^2標準，確認電線槽鍍層厚度及重量不合規格，未達工程合約標準。

黃俊文強調，電線槽鍍層是覆蓋電線槽金屬外殼的防鏽物料，不會對病人及員工安全、樓宇結構、防火安全及醫院運作構成風險。

醫局究責承建商 若涉刑事交執法者

醫管局稱已再次去信要求承建商解釋，將根據合約追究責任，已責成項目顧問及承建商採取補救措施，包括在不影響醫院運作下訂立更換不合規格物料的優次，或在物料未宜更換時加強檢查；並承擔因物料不合規格引致局方的開支及損失。

對於正進行的約148項涉及電線槽的工程合約，建築署稱如檢驗後發現電線槽鍍層厚度不符合約，會按合約條款要求承建商交代情况及適切安排；如跟進過程中懷疑涉及刑事成分，會轉交執法部門調查。

該署稱因應事件已加強驗收安排，涵蓋正施工及新工程合約，包括要求承建商為電線槽鍍層提交的證明文件加入要求，包括指明物料生產商的質量管理體系認證，必須是提交前3年內發出，而由認可化驗室發出的物料測試報告必須顯示該批次屬該合約使用的物料批次；另按風險為本原則，於驗收程序加入工地抽樣檢測。