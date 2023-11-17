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李家超：經濟未脫困 陳茂波：股樓展望正面

【明報專訊】香港近期股樓交投乏力，正於美國出席亞太經合組織（APEC）會議的財政司長陳茂波形容是正常調整，市場仍穩定有序，尤其內地經濟較預期佳，相信股市及樓市未來展望仍是正面。特首李家超昨在商界聯合午餐會提及港府早前下調全年經濟增長預測，承認經濟未走出困境（not out of the woods）。

陳稱吸亞歐企業上市 未提美企

陳茂波於三藩市時間周三在商界午餐會時談及香港經濟狀况。樓市方面，陳茂波說樓價雖從高位回落，但仍處高水平，在目前高息及經濟不景下，形容樓市交投量低、有序調整屬正常。股市方面，陳茂波說港股較去年下跌約14%，與內地股市走勢相若，同時市場如資金流向仍正常，港府會推行先前檢討流動性小組的建議，簡化內地企業上市程序，並吸引更多中東、東南亞及歐洲企業來港上市，但無提及美國企業。

陳茂波推銷香港創科發展機遇，在三藩市拜訪國際支付企業VISA，以及百度創辦人李彥宏牽頭成立的生物科技初創公司百圖生科（BioMap）。

李：下調增長預測反映外圍因素

李家超昨提及，政府下調全年經濟增長預測至3.2%，主要反映外圍不利因素，包括出口及投資情緒，受地緣政治升溫等影響。他重申，政府會推動產業政策及吸引內地和外國企業以香港為區域總部，並說香港普通法制度及獨立的司法機構提供公平競爭環境。

丘應樺晤日官 未透露談水產否

另外，在美出席APEC的商經局長丘應樺，在當地與日本經濟產業大臣西村康稔會面。日本至今未明確表態是否支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），本報向局方查詢有否討論RCEP及日本供港水產，局方重申只說「就雙方關注的議題交流意見」。日本經產省截稿前未回覆查詢。

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