李家超：經濟未脫困 陳茂波：股樓展望正面

陳稱吸亞歐企業上市 未提美企

陳茂波於三藩市時間周三在商界午餐會時談及香港經濟狀况。樓市方面，陳茂波說樓價雖從高位回落，但仍處高水平，在目前高息及經濟不景下，形容樓市交投量低、有序調整屬正常。股市方面，陳茂波說港股較去年下跌約14%，與內地股市走勢相若，同時市場如資金流向仍正常，港府會推行先前檢討流動性小組的建議，簡化內地企業上市程序，並吸引更多中東、東南亞及歐洲企業來港上市，但無提及美國企業。

陳茂波推銷香港創科發展機遇，在三藩市拜訪國際支付企業VISA，以及百度創辦人李彥宏牽頭成立的生物科技初創公司百圖生科（BioMap）。

李：下調增長預測反映外圍因素

李家超昨提及，政府下調全年經濟增長預測至3.2%，主要反映外圍不利因素，包括出口及投資情緒，受地緣政治升溫等影響。他重申，政府會推動產業政策及吸引內地和外國企業以香港為區域總部，並說香港普通法制度及獨立的司法機構提供公平競爭環境。

丘應樺晤日官 未透露談水產否

另外，在美出席APEC的商經局長丘應樺，在當地與日本經濟產業大臣西村康稔會面。日本至今未明確表態是否支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），本報向局方查詢有否討論RCEP及日本供港水產，局方重申只說「就雙方關注的議題交流意見」。日本經產省截稿前未回覆查詢。