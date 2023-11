李家超：經濟未脫困 陳茂波：股樓展望正面

【明報專訊】香港近期股樓交投乏力,正於美國出席亞太經合組織(APEC)會議的財政司長陳茂波形容是正常調整,市場仍穩定有序,尤其內地經濟較預期佳,相信股市及樓市未來展望仍是正面。特首李家超昨在商界聯合午餐會提及港府早前下調全年經濟增長預測,承認經濟未走出困境(not out of the woods)。