失業率年半首升 進出口、製造業較明顯 孫玉菡：2.9%仍低水平 議員盼隨環球經濟改善

微升0.1百分點 孫料勞動市場仍緊絀

孫玉菡表示，儘管外圍環境困難或有負面影響，訪港旅遊業和本地消費短期內將繼續支持經濟增長，勞工市場未來數月應維持緊絀。部分行業例如「公共行政、社會及個人服務」、「金融、保險、地產、專業及商用服務」等失業率維持不變，製造業升0.4個百分點至4.5%，進出口貿易及批發由2.8%升至3.1%。翻查數字，進口貨值指數已連續15個月按年錄得跌幅，整體出口貨值指數則連續17個月錄按年下跌。

進出口貨值指數連跌10餘月

進出口界立法會議員黃英豪向本報稱，行業不景氣情况持續一年多，營業額降低下，部分企業或縮減人手。不過黃認為本港整體失業率低於3%、勞動力仍緊絀，相信進出口業失業者可被其他行業吸收。

黃英豪：有資深食品批發商生意跌三成

據黃了解，本港批發商在今年通關後多個行業銷售反跌，中華出入口商會內有數個大型米商，食米進口數字今年跌15%、資深食品批發商生意跌三成，相信與疫後市民出外旅遊、本地食肆生意減弱有關，市民亦未如疫情時般囤積家品。

中華總商會永遠榮譽會長、立法會議員陳仲尼亦稱，受環球經濟環境及地緣政治影響，貨物經本港轉口數量減少，同時有更多企業及消費者轉型電子商貿，對人手需求減少。展望未來，陳冀中美兩國經濟復蘇，商品訂單量回升，營業額增長，失業率才會改善。

黃家和：食肆近日周末生意麻麻

餐飲服務活動失業率去年2至4月一度升至12.9%，其後持續呈跌勢，至今年6至8月為4.1%，最新數字微升至4.3%。餐飲聯業協會會長黃家和回覆查詢稱，受港人近日北上消費增加影響，近日食肆生意尤其周末確實「麻麻哋」，不少食肆需減輕成本，最直接方法是減縮人手，認為失業率升幅對行業而言是「不太樂觀的反應」。

黃家和認為，展望本港食肆是否恢復增聘人手，要視乎訪港旅客會否增長及有否措施帶動市民留港消費，短期內觀望聖誕假市况。他又稱，業界縮減人手的情况，為提升服務質素以加強競爭力帶來挑戰。

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