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港聞二

潮行GBA：中山六路懷舊行 逛中古店 食鮑魚麵

【明報專訊】對比廣州北京路的商業味，附近的中山六路仍充滿上世紀八九十年代街坊氣息，短短一條800米左右的大街兩旁保留着騎樓建築，各類雜貨舖、中古店比比皆是。林林總總的二手舊物，令人有如進入時光隧道，重新體驗一回老舊生活風味。

明報記者 陳子凌

1. 惠吉西路

在中山六路中間，有一條保留着紅磚外牆洋建築風格的惠吉西路。惠吉西路是上世紀二三十年代歸國華僑的居住區，受華僑的審美影響，樓房多為3層小洋樓，充滿西式風味。《大公報》的臨時社址也曾坐落在這裏的紅磚樓中。

2019年惠吉西路翻新後，成為廣州一處網紅打卡點。路不長，10分鐘便走完，有時間可以在這裏的咖啡店小歇，或到開業40多年的「業記」吃一碗傳統甜品。

2. 1977馬桶超市

地址：中山六路241至243號

位於廣州地鐵1號線西門口站B出口旁，號稱廣州最大的古著店。店分兩層，分屬兩家不同的店，其中一樓的裝潢具個性，衣服亦較多元，售價多在百元人民幣之內。

除了這間古著店，中山六路也有不少二手服飾街舖，價格低廉，惟要注意古著或二手衫的來源不明，亦可能有衛生問題，選購時宜多注意。

3. 廣源百貨

地址：中山六路169號之1

在中山六路一眾小店中，這間雜貨店格外突出。老闆說該店有逾80年歷史，由其爺爺一輩傳下來。店內不乏手工製的蒲葵織品、扇、手袋，以及字畫小精品等。老闆擅長書法，可即場請他寫字，製成獨一無二的小物件。

4. 華福五寶麵

地址：朝天路32號

營業時間：08:30至21:30

從中山六路轉入朝天路，靠近陶街路口的華福五寶麵，被譽為廣州其中一間最好吃的麵店。所謂五寶麵，分別是鮑魚麵、牛腩麵、鳳爪麵、豬手麵、牛雜麵，當中又以鮑魚麵最搶手。除了麵，避風塘炒蟹、牛腩煲也是招牌，但要提前預訂。由於店面不大，街坊幫襯加上慕名者眾，食飯時間要有心理準備等半小時以上。

陶街

位於中山六路附近的橫街，二手店、夜冷舖、地攤檔林立，有很多舊唱片、音響器材、古玩、電器用品等任人淘「寶」。老貨種類繁多，質素雖然不一，不過感受一下復古氛圍也是不錯。

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