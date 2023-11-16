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港聞

港聞二

物理治療免轉介修例推遲兩年 研引入非本地培訓者

【明報專訊】政府前年提出允許免轉介物理治療及職業治療，原定去年向立法會提交《輔助醫療業（修訂）條例草案》。醫衛局昨稱《2023年施政報告》提出探討新途徑引入非本地培訓輔助醫療專業人員於醫管局及衛生署工作，有關措施會一併納入修訂草案，爭取明年擬備修訂草案。這意味修例將推遲至少兩年。物理治療學會質疑當局捆綁式修例不合理、不分緩急先後，恐拖垮免轉介方案。

醫衛局昨回覆立法會書面質詢稱，輔助醫療業管理局去年6月下旬回覆政府稱礙於免轉介措施複雜及受第五波新冠疫情影響，難在原定時間提交建議書；管理局今年2月已討論物理治療免轉介安排，並致函當局提交工作小組方案，職業治療工作小組則仍正完善方案。當局稱計劃下月向立法會衛生事務委員會匯報修例最新進展。

物理治療學會稱現註冊模式有效

質疑綑綁式修例費時失事

非本地培訓物理治療及職業治療師符合實習時數等要求下可本地註冊。物理治療學會副會長曾志聰稱現有註冊模式行之有效且把關充足，而明年畢業本地培訓物理治療師增至350人，足夠本地需求，又稱當局未就新註冊途徑諮詢學會，估計政府擬豁免部分註冊要求，憂損專業質素和病人利益。他稱免轉介方案討論多時且已成熟，質疑當局綑綁式修例費時失事。

職業治療學會主席鄭慧慈稱，據了解工作小組快將完成修定免轉介方案；當局未就新註冊途徑諮詢學會，惟認為不能降低把關標準。

工作組：免轉介方案完備 失望推遲

 新註冊途徑須保質素

物理治療免轉介工作小組成員彭鴻昌稱，免轉介方案完備且討論充分，對推遲修例失望，形容當局不尊重工作小組，又稱小組於疫下有繼續討論，不解當局說法。至於新註冊途徑，他說各醫療專業缺人，有必要鼓勵非本地培訓者來港，但須確保質素。

相關字詞﹕非本地培訓輔助醫療專業人員 醫務衛生局 物理治療師 職業治療師 職業治療 物理治療 輔助醫療業管理局 輔助醫療業條例

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