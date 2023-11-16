警昨起巴士「行咇」 市民倡增晚間巡邏

昨早11時許，兩名軍裝警員在尖沙嘴碼頭巴士總站登上一輛開往荔枝角的6號線九巴，上車後先向車長簡述計劃，其後在車廂下層空位站立，至尖沙嘴警署下車。

乘客贊成 惟憂巡太密惹恐慌

與兒子乘坐該輛巴士的周先生表示，曾於巴士遇乘客糾紛，贊成今次警方行動，但希望巡邏次數不要太頻密，他解釋如每班車均有警員巡邏，會造成恐慌。另一乘客劉先生稱欣賞警方行動，稱平日間中會有人會在巴士上打架，建議警方晚間可多加巡邏以減低相關罪行發生。

城巴本周一（13日）向員工發通告，稱為配合警方於公共交通工具試驗日常巡邏，公司獲運輸署批准，於昨起至明年1月31日期間容許穿著制服的警員值勤時，在毋須拍卡或出示任何證件情况下毋須繳付車資乘坐指定路線，包括途經彌敦道、荔枝角道、青山道、長沙灣道及元州街的專營巴士路線。公司提醒車長只需如常繼續執行駕駛工作，不用向公司報告有警員登車日常巡邏。