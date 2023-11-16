刀手撞停的士斬兩黑漢 警拘3人

傷者尖沙嘴夜場職員

曾與和勝和成員爭執

據悉，兩名傷者為尖沙嘴夜場職員，亦為黑幫「新義安」成員，其中捱斬姓胡男子事前曾與「和勝和」成員爭執，料案件涉私人恩怨，不涉幫派打鬥。

一人全身刀傷 情况嚴重

遇襲19歲男子分別姓郭及胡，事後清醒送往伊利沙伯醫院治理，其中一人送院時戴上氧氣罩。據悉，兩人為尖沙嘴一間夜場的職員，郭全身均有刀傷，現時情况嚴重，胡傷及左大腿，情况穩定。

昨早近8時，一輛的士駛至漆咸道南與漆咸圍交界時遭一輛銀色私家車撞到，3名男子從私家車跳下，揮刀斬傷兩名乘客，逞兇後登車逃去，的士司機報案求助。

消息指，兩男在夜場消遣後，電召的士往上水清河邨，剛開車不久，一輛私家車突從後駛至撞向的士右邊車身，將的士截停，3名戴口罩和手套的持刀男子從私家車下車，企圖拉開的士車門，事主曾拉住車門阻止，惟車窗打開，兇徒手持約20厘米長生果刀，伸入車廂亂斬，得手後登上私家車並沿何文田方向逃去。

涉事的士事後被圍封，後座座位及下方地氈染有血漬，有探員到場調查，的士司機向警員講述案發經過。