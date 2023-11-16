SmartPLAY首兩日大塞車 三至四成電腦程式重複登入

康文署長認首兩日「反應慢」

SmartPLAY上周四啟用即出事，近一周後劉明光昨接受商台《在晴朗的一天出發》為事件解畫，他指系統推出首兩日主要出現磨合問題，「（系統）反應係慢嘅」，但之後已回復暢順，目前每日處理逾1萬宗訂場交易。被問到電腦程式登入屬惡意攻擊還是為了訂場，他說需要再進一步分析，但新系統已加入輪候措施，可同時容納數萬名用戶排隊等候登入。

就重複預訂，劉明光稱問題主要出現在系統推出第二日，當時系統運作緩慢，有用戶付款時「可能見到個版面在轉動，等得耐就撳了離開」，實質付款過程仍在進行，但由於離開了版面，「場地釋放出來，由第二個用戶取了場地」。他說，署方已按政府標準，邀請獨立第三方做系統安全風險評估，並按照指引測試。

有政府中人向本報表示，SmartPLAY是方便市民的系統，惟承認評估使用量有落差，無想到一開始時市民蜂擁登入，又承認在期望管理及宣傳，以及測試方面可以做得更好。

政府中人又透露，在後台系統觀察到初期20萬登入中，有三至四成屬電腦程式的重複登入。就系統能向陌生人顯示租場人全名一事，該人解釋，系統於幾年前設計，當時是吸納用家意見，目的想方便市民租用球場，減少輸入合租人的資料，惟近年有大量電騙發生，市民對系統展示姓名有反響，因此順應意見，取消展示姓名功能。

康樂及文化事務署回覆，稱已不斷調整及優化系統，SmartPLAY在早上繁忙時段容量已有所提升，現時能同時處理數千人訂場及付款，是Leisure Link（舊訂場程式）約1000人容量的數倍。