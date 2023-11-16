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4月職安健條例修訂工傷仍頻 孫玉菡：無意再修 來年檢討建築例 加快檢控重罰

【明報專訊】政府今年4月修訂職安健條例，惟近期仍發生多宗致命工業意外，有立法會議員昨質詢當局有否計劃進一步修例，勞工及福利局長孫玉菡表示，該法例已清楚說明各持份者的法律責任，現無意再修例，當局未來一年會檢討《建築物條例》並提修訂建議，包括簡化轉介予紀律委員會的程序、加快處理個案、同步檢控和紀律處分，及提高紀律處分罰則，以賦權屋宇署更有效執法。他又表示，發展局本月引入新評審標書機制，若承建商涉嚴重事故，即使非發生在工務工程工地，其工地安全相關技術評分將被扣減。

對於有議員關注現行制度對職安健監管成效仍不彰；孫玉菡表示，職安健法例已涵蓋不同持份者，提高罰則只是改善職安健政策其中一項策略，修例並非「終點而是起點」，會留意各行業的職安健風險水平及變化，適時制訂和調整巡查執法。他續稱，政府會加強宣傳工作，讓業界和大眾知悉職安健罪行的新罰則；勞工處會繼續與律政司緊密合作，確保蒐證及檢控工作精準到位，爭取法庭作出更具阻嚇性並與罪行輕重相稱的判罰。

孫又表示，為賦權屋宇署更有效執法以加強保障建築工程安全，政府將檢討《建築物條例》，包括簡化轉介紀律委員會程序、研究同步檢控和紀律處分、考慮提高紀律處分罰則，例如停牌期限、罰款水平及譴責條款等。

指地盤入口一見勞工督察即通水

議員質疑巡查策略有問題

在工務工程招標制度方面，孫玉菡表示，有關部門在評審標書時不會以「價低者得」為準則，除考慮標價外，更會審視投標者的技術能力及過往表現，工地安全是重要的考慮因素，有關的評分可佔整體技術評分約三成。

另外，勞工界議員周小松表示，9月至今已有6名工人因工業意外死亡，令人痛心，質疑當局的工地巡查策略有問題，每當勞工督察去到地盤入口，已有人透過對講機通知內部，「所有無戴安全帶嘅、無戴安全帽嘅、做緊呢啲嘢嘅，全部落晒嚟，一分鐘就全部落晒嚟」，質疑巡查效果大減，促政府高調巡查。

指職安雙方責任 孫：須明條命係自己

孫玉菡回應稱，工人須明白「條命係自己」，強調工業安全是雙方責任，勞工處會盡力定期及突擊巡查，但希望社會一同重視工業安全，呼籲市民倘見到危險情况應即舉報。發展局長甯漢豪表示， 當局已有指引要求工程項目由設計開始就要兼顧施工及日後維修的安全，聽見有聲音要求將指引轉為法例，但亦有前線工人、承辦商及專業人士憂慮因設計上的安排而要負刑事責任，故暫需時觀察。她表示，當局「無放低議題」，會聯同勞福局研究是否適合立法。

相關字詞﹕工業意外 職安健

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