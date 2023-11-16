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港聞

港聞二

辯方專家：有理懷疑王詩雅腦霧損認知

【明報專訊】「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初隱瞞行蹤一案，昨於九龍城裁判法院續審。辯方專家證人、中大醫學院榮休講座教授黃家星供稱，王詩雅案發時入住醫院，她的維生指數反映其新冠病情介乎中等至嚴重程度，有足夠理據懷疑她曾出現認知功能不正常，以及腦霧情况。

被告王詩雅（現年38歲）涉及提供的虛假資料為2022年1月3日，她是由家出發往洪為民生日宴。同年1月6日至18日她因確診入住北大嶼山醫院。

黃家星昨日供稱，去年12月31日被告找他求診，目的不在求醫，而是要求評估她於案發時的身體及認知功能狀况，被告表示去年1月中她入住隔離病房時，身體多處痛楚、專注及記憶力下降；直到現時她仍有記憶力問題，例如她已不如從前記得許多食譜。

去年12月診斷 查住院紀錄文獻

黃閱覽被告住院期間的各項維生指數紀錄，發現她曾出現心跳過快、低鉀等不正常指標，而每個不正常指標的重疊，反映病人出現系統性疾病。黃評估被告曾出現中等至嚴重程度的新冠病情，並參考數十篇文獻研究，指即使病情輕微，新冠患者有八成機率出現腦霧，故在專家報告中評估被告可能出現認知功能問題。

控方質疑，醫學檢測理應是測試愈多，評估愈準確，惟黃沒採用文獻中磁力共振掃描等檢查方法評估被告。黃稱事隔久遠，被告再做檢測的效果已不大，又指文獻研究之目的在於傳遞醫學知識，使醫生接觸新冠病患時注意病人的情緒及認知功能，而非將研究方法重複施行於病人。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】

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