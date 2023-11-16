謀殺泰龍罪成 「紋身忠」囚終身

聞判冷靜 官：動機未明

被告梁國忠（54歲）被控2009年8月4日謀殺李泰龍（41歲）。庭上透露，被告1984至1991年間有4項定罪紀錄，包括入屋犯法罪、違反感化令、打鬥及與16歲以下的女童性交。被告聞判表現冷靜，庭上有女親友拭淚。

控方早前指，被告是涉案主腦，把風的和勝和前成員林家俊供稱，李泰龍2006年「爆樽」插傷被告頸項留疤，林當時奉命找他不果。案發前，林獲「五筒」告知「去斬泰龍」，林聽見「貓仔」吩咐勿斬頭頸，被告說「唔好斬啲重要部位」；他們分批到場，李被車撞後再遭3人刀斬。法醫指李的死因是身體多處受傷。控方稱，被告事前離境再乘「大飛」回港犯案，潛逃至2020年自首，偽造不在場證據。

翻查資料，涉案3人於2011年被裁定謀殺罪成判囚終身，分別為把風的「剛仔」李蘊剛、駕車接載刀手並撞倒泰龍的「貓仔」勞展宏、刀手「波仔」李鎮江；涉坐在車上目擊血案的「傻佬庭」楊文廷則脫罪獲釋。另一監督襲擊的同謀莊輝成承認誤殺罪，判囚6年。至於「五筒」吳奕彤及「蘇啟」蘇壠文仍然在逃，被警方通緝。

【案件編號：HCCC252/20】