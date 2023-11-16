疑丈夫出軌欲同死 妻縱火囚7年4月

事前財產交親人 官指預謀加刑

控方透露，被告廖雪霞（現年46歲）在內地出生，當時任職健康服務助理，曾違反入境條例。法官判刑時表示，被告事前安排轉交財物屬有預謀，她在屋邨縱火導致單位嚴重燒毁，丈夫除了燒傷亦有心理創傷，無法繼續擔任廚師，在11年監禁量刑起點之上加刑1年；但考慮到被告有抑鬱症狀減刑1年，就認罪扣減1/3刑期。被告聞判激動落淚。

丈夫需植皮 家姑同險困火場

根據案情，廖雪霞和楊耀偉（案發時46歲）2017年結婚，並與楊母同住荔景邨仰景樓。近年廖懷疑楊有婚外情，經常爭吵。2020年10月27日，楊決意離婚，廖不情願，楊跟廖傾談後獨自回家睡覺。翌日凌晨，楊醒來發現右臂淋濕，廖在牀邊點燃蓋着楊的被子，又拿打火機伸向楊。楊撲熄身上火種，跟母親推開廖才能逃離。楊手腳燒傷，送院治理並需植皮，一個多月後出院。

廖雪霞曾向親友表示生無可戀，因婚姻破裂想與丈夫同歸於盡，將52萬元現金、珠寶和保險單交予親人。廖寫信提及，留下東西給予跟前夫育有的兩名子女，保險受益人轉為他們名字。被告當日被捕，警誡下承認犯案並有自殺念頭，但無意殺人。

【案件編號：HCCC186/23】