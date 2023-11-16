明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

疑丈夫出軌欲同死 妻縱火囚7年4月

【明報專訊】案發時43歲女子懷疑丈夫出軌，丈夫提出離婚，女子不願；女子翌日凌晨趁丈夫睡覺時向他潑天拿水並點火，後者手腳受傷，女子一度表示想同歸於盡。女子早前承認蓄意縱火危害他人罪，原本被控的企圖謀殺罪不予起訴，昨在高院被判囚7年4個月。法官李素蘭指被告早有預謀，她曾阻止丈夫及其母離開起火住所，屬加刑因素。

事前財產交親人 官指預謀加刑

控方透露，被告廖雪霞（現年46歲）在內地出生，當時任職健康服務助理，曾違反入境條例。法官判刑時表示，被告事前安排轉交財物屬有預謀，她在屋邨縱火導致單位嚴重燒毁，丈夫除了燒傷亦有心理創傷，無法繼續擔任廚師，在11年監禁量刑起點之上加刑1年；但考慮到被告有抑鬱症狀減刑1年，就認罪扣減1/3刑期。被告聞判激動落淚。

丈夫需植皮 家姑同險困火場

根據案情，廖雪霞和楊耀偉（案發時46歲）2017年結婚，並與楊母同住荔景邨仰景樓。近年廖懷疑楊有婚外情，經常爭吵。2020年10月27日，楊決意離婚，廖不情願，楊跟廖傾談後獨自回家睡覺。翌日凌晨，楊醒來發現右臂淋濕，廖在牀邊點燃蓋着楊的被子，又拿打火機伸向楊。楊撲熄身上火種，跟母親推開廖才能逃離。楊手腳燒傷，送院治理並需植皮，一個多月後出院。

廖雪霞曾向親友表示生無可戀，因婚姻破裂想與丈夫同歸於盡，將52萬元現金、珠寶和保險單交予親人。廖寫信提及，留下東西給予跟前夫育有的兩名子女，保險受益人轉為他們名字。被告當日被捕，警誡下承認犯案並有自殺念頭，但無意殺人。

【案件編號：HCCC186/23】

上 / 下一篇新聞

積水煞停將軍澳線 議員促查排水 北角至調景嶺停1小時 港鐵：消防喉漏
積水煞停將軍澳線 議員促查排水 北角至調景嶺停1小時 港鐵：消防喉漏
「兜圈」去柴灣 市民多花逾倍時間
「兜圈」去柴灣 市民多花逾倍時間
鏡騷墜屏 藝能舞館認9罪共罰35萬
鏡騷墜屏 藝能舞館認9罪共罰35萬
23舞者為舞館求情 阿Mo未簽
23舞者為舞館求情 阿Mo未簽
涉相同爭議 立場案裁決要等快必案 控方指英煽動案例「無啦更」 官稱樞密院判決「權威好重」
涉相同爭議 立場案裁決要等快必案 控方指英煽動案例「無啦更」 官稱樞密院判決「權威好重」
站長室警長：白衣強勢好多 警官：非白衣人帶不友善目光圍警
站長室警長：白衣強勢好多 警官：非白衣人帶不友善目光圍警
鄭雁雄：部分國家對港「去功能化」 稱需及時立23條 議員盼政府做好解說
鄭雁雄：部分國家對港「去功能化」 稱需及時立23條 議員盼政府做好解說
民主黨人年宵檔被DQ 李家超：投標者應「心中有數」
民主黨人年宵檔被DQ 李家超：投標者應「心中有數」
京主教李山赴座堂彌撒 周守仁：首有內地教區人員參與
京主教李山赴座堂彌撒 周守仁：首有內地教區人員參與
區選翌日學校假期不變 曾國衞：不盲目追求「高投票率」
區選翌日學校假期不變 曾國衞：不盲目追求「高投票率」
美USCC報告：港國安法侵法治 倡可制裁港法官
美USCC報告：港國安法侵法治 倡可制裁港法官
拖行90公里測試 近半行李篋甩轆 RIMOWA價高3倍 評分不及Muji
拖行90公里測試 近半行李篋甩轆 RIMOWA價高3倍 評分不及Muji
機票免費改期 或只免手續費
機票免費改期 或只免手續費
兩款花生醬黃曲霉素超歐標準 可損肝
兩款花生醬黃曲霉素超歐標準 可損肝
兩款棉片乙醇酸過高 易去角質 或損皮膚
兩款棉片乙醇酸過高 易去角質 或損皮膚
研究揭基因突變辨高危者 乳癌篩查可更集中資源
研究揭基因突變辨高危者 乳癌篩查可更集中資源
露宿者還押小欖褲纏頸亡 懲教員：清理設施未及巡視
露宿者還押小欖褲纏頸亡 懲教員：清理設施未及巡視
謀殺泰龍罪成 「紋身忠」囚終身
謀殺泰龍罪成 「紋身忠」囚終身
辯方專家：有理懷疑王詩雅腦霧損認知
辯方專家：有理懷疑王詩雅腦霧損認知
車房起火12古董車遭殃 東主料損失百萬
車房起火12古董車遭殃 東主料損失百萬
4月職安健條例修訂工傷仍頻 孫玉菡：無意再修 來年檢討建築例 加快檢控重罰
4月職安健條例修訂工傷仍頻 孫玉菡：無意再修 來年檢討建築例 加快檢控重罰
SmartPLAY首兩日大塞車 三至四成電腦程式重複登入
SmartPLAY首兩日大塞車 三至四成電腦程式重複登入
刀手撞停的士斬兩黑漢 警拘3人
刀手撞停的士斬兩黑漢 警拘3人
警昨起巴士「行咇」 市民倡增晚間巡邏
警昨起巴士「行咇」 市民倡增晚間巡邏
物理治療免轉介修例推遲兩年 研引入非本地培訓者
物理治療免轉介修例推遲兩年 研引入非本地培訓者
掙脫手銬伊院越柙 男子附近就擒
掙脫手銬伊院越柙 男子附近就擒
區旗區徽納中小學教育 有議員倡擴至幼園
區旗區徽納中小學教育 有議員倡擴至幼園
活在灣區：大灣區玩樂可考慮購廣東旅遊年卡 費用198元 全年可玩逾70景點
活在灣區：大灣區玩樂可考慮購廣東旅遊年卡 費用198元 全年可玩逾70景點
【Emily】10年翻一番 網購比率47% 主要用途由買飛變買日用品衣履
【Emily】10年翻一番 網購比率47% 主要用途由買飛變買日用品衣履
【Emily】旅局料全年旅客破3000萬 冬日巡禮有水上煙火
【Emily】旅局料全年旅客破3000萬 冬日巡禮有水上煙火
【Emily】田北辰白內障手術 指定林順潮操刀
【Emily】田北辰白內障手術 指定林順潮操刀
【Emily】經民聯「安居三部曲」 倡重建24屋邨
【Emily】經民聯「安居三部曲」 倡重建24屋邨
【Emily】NBA名宿馬貝利一日獲批高才通
【Emily】NBA名宿馬貝利一日獲批高才通