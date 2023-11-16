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港聞

港聞二

露宿者還押小欖褲纏頸亡 懲教員：清理設施未及巡視

【明報專訊】涉藏毒並於小欖精神病治療中心還押的越南裔男子2020年被發現在囚室以長褲纏頸，送院翌日不治，死因庭昨就事件召開研訊。總懲教主任供稱，事主被列入「醫療觀察名單」，需每15分鐘觀察情况，一般而言職員會親身巡視囚室；不過事發當天負責巡視的懲教助理獲分派其他工作，部分時間未能親身巡視，只能透過閉路電視觀察，他最後一次巡查，是同事發現事主不省人事前約40分鐘。

案件由死因裁判官周至偉審理，設有5人陪審團，終年54歲的死者Le Van Muoi（中譯黎民十）生前為露宿者，其家屬未有出庭應訊；懲教署以利害關係方出席。

需醫療觀察　每15分鐘巡視

綜合懲教署職員昨日證供，事主2020年9月底起因「藏有危險藥物」罪還押在荔枝角收押所，10月5日被發現曾試圖上吊，送院治理，其後被轉送小欖精神病治療中心的獨立囚室。時任總懲教主任李應然表示，事主因有自殘傾向被列入「醫療觀察名單」，根據指引需每15分鐘觀察是否有情緒不穩、自言自語等異常行為，並做筆記記錄觀察時間，閉路電視只為輔助觀察。

主任11:45到場見褲纏頸

指10:57不見事主異樣

懲教主任蘇欣傑供稱，10月7日約下午5時許事主以雙手撞向囚室門且語無倫次，他遂將事主轉到保護囚室進一步觀察，保護囚室的四面牆壁以軟墊包圍，無家具；他翌早約10時到囚室收集尿液樣本，事主當時未能如廁，10時57分他再與主管例行巡視，不見事主有異樣，直至11時45分他再度收集尿液樣本時，看見事主躺在地上、狀似睡覺、身上無衣物，頸部綁了一個結，已無呼吸和脈搏，他遂施行心外壓。

蘇強調，在任何情况職員都會以保障還押者安全優先，除非特別情况，否則一般會親身巡視囚室。周官問到指引有否列明何謂「特別情况」，蘇承認沒有。

一級懲教助理丘威強供稱，該月8日他負責巡查事主，當日職員人手緊張，3人要處理17名囚友的工作，包括派餐、安排在囚者洗澡等。

助理11:07最後一次巡視

循CCTV見脫褲「不覺異」

丘稱他11時07分最後一次親身巡視事主，其後之所以無再巡視，是因為其中一個囚室設施有損毁，需前往清理，但他有兩度透過閉路電視（CCTV）觀察，每次會用3至5秒。其中11時35分的畫面顯示事主已脫褲，丘稱不覺異樣，因很多精神病患者都會脫去衣物。

片段揭11:11起反覆以褲纏頸

庭上播放事主當日在囚室的片段，顯示他由11時11分開始反覆以褲子纏頸，及後全身赤裸，曾在地上抽動數下，11時37分開始再無動靜。據庭上證供，懲教人員發現後輪流替事主急救，直至救護員到場將他送院，事主入院後一度恢復脈搏，其後急轉直下，10月9日上午不治。

另外，李應然透露，小欖院舍閉路電視片段的解像度於事發後提高，2021年12月起，部分囚室已安裝免接觸生命探測器，可透過感應器遙距檢查在囚者呼吸，心跳過低時會發出警示，未來將擴展至其他獨立囚室。研訊今續。

【案件編號：CCDI 888/20】

明報記者

（死因研訊）

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