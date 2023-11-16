兩款棉片乙醇酸過高 易去角質 或損皮膚

部分不列酸鹼值 消委促清晰標示

調查樣本中有4種較常見去角質成分類別，包括傳統果酸（AHAs）、多羥基酸（PHAs）、β-羥基酸（BHAs）和脂羥基酸（LHAs）。17款樣本標示添加乙醇酸、乳酸和蘋果酸等AHAs成分，當中乙醇酸是分子量最細的AHAs成分，皮膚滲透率高，能較有效去除皮膚角質，但也較刺激皮膚。

美國化妝品成分分析委員會建議，家用護膚品的乙醇酸、乳酸及其化合物總量應在10%或以下。消委會發現「MALIN+GOETZ」樣本標示的乙醇酸含量為10%，已達上限；「pixi」樣本的乙醇酸則為20%。消委會亦發現部分樣本無於包裝上明確標示產品酸鹼值、棉片物料等資訊，促廠商改善標示不清的問題，和增加產品資訊透明度。

（消委報告）