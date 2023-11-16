兩款棉片乙醇酸過高 易去角質 或損皮膚

【明報專訊】消委會調查28款去角質棉片樣本，發現兩款源自美國的樣本不合規格。兩款產品標示的乙醇酸（glycolic acid）濃度分別為10%和20%，分別觸及和超過美國建議家用產品的總量上限，消委會已轉交海關跟進。海關稱，相關產品已經下架，未有在市面出售 。消委會提醒，使用去角質棉片時，切勿盲目追求含高濃度有效成分的產品，或自行延長產品的駐留時間，否則可能導致皮膚受損，甚或出現色素沉澱或留疤，亦建議初次選用宜挑選濃度較低產品，使用次數不宜太頻密。
部分不列酸鹼值 消委促清晰標示
調查樣本中有4種較常見去角質成分類別，包括傳統果酸（AHAs）、多羥基酸（PHAs）、β-羥基酸（BHAs）和脂羥基酸（LHAs）。17款樣本標示添加乙醇酸、乳酸和蘋果酸等AHAs成分，當中乙醇酸是分子量最細的AHAs成分，皮膚滲透率高，能較有效去除皮膚角質，但也較刺激皮膚。
美國化妝品成分分析委員會建議，家用護膚品的乙醇酸、乳酸及其化合物總量應在10%或以下。消委會發現「MALIN+GOETZ」樣本標示的乙醇酸含量為10%，已達上限；「pixi」樣本的乙醇酸則為20%。消委會亦發現部分樣本無於包裝上明確標示產品酸鹼值、棉片物料等資訊，促廠商改善標示不清的問題，和增加產品資訊透明度。