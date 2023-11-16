兩款花生醬黃曲霉素超歐標準 可損肝

消委：未超港標準 應調整

消委會蒐集市面10款粗粒和10款幼滑花生醬，測試項目包括黃曲霉毒素（B1、B2、G1、G2四類）、重金屬鎘、塑化劑、防腐劑和致病菌沙門氏菌含量。

攝入黃曲霉毒素可引致急性或慢性中毒，並可導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症甚至死亡。測試結果顯示，有12款樣本檢出黃曲霉毒素，檢出總量介乎每公斤0.23至4.94微克，全部均沒超出香港標準，即每公斤食物不可含多於10微克黃曲霉毒素，但總含量最高的「新竹福源花生醬」則超出歐盟訂定的4微克上限；此外，「新竹福源花生醬」和「优味幼滑花生醬」檢出的黃曲霉毒素B1含量分別為每公斤4.27微克和2.01微克，均超出歐盟訂定的2微克上限。

95%樣本屬「高脂」食物

兩湯匙佔1/4每日攝取量

本港對黃曲霉毒素含量要求較歐盟標準寬鬆，消委會總幹事黃鳳嫺稱，國際間愈來愈關注黃曲霉毒素，本港應與時並進，提升相關要求，但認為需謹慎研究調整幅度，若要求過緊可能減少消費者選擇。

另外，根據食安中心資料，每100克食物含超過20克總脂肪屬「高脂」食物。20款花生醬樣本中，有19款、即95%屬「高脂」食物，每100克的總脂肪量介乎37.9至52.8克；以最高含量樣本為例，成人進食一份食用分量（兩湯匙），已佔每日建議攝取量26%。

（消委報告）