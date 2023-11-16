機票免費改期 或只免手續費

【明報專訊】各地恢復通關後，港人紛紛出遊，消委會今年首10個月接獲1537宗有關機票預訂投訴，較去年同期727宗升逾一倍。有旅客購買「靈活套票」，希望可免費更改航班日期和時間，但提出更改時才獲告知須付額外費用。消委會指「免費更改」可能只是豁免改期手續費，消費者仍須支付機票差額等費用，提醒市民預訂機票前應仔細閱讀機票條款，航空公司亦應清晰標示條款，避免引起不必要紛爭。
須細閱條款 或要補機票差價等
旅客陳女士在A航空公司網站購買香港往東京來回機票，由於擔心丈夫因工作未能如期出發，故購買「靈活套票」，以享3次免費更改航班日期和時間的服務。出發前兩周，她聯絡航空公司，要求延遲兩天出發，航空公司稱每名乘客須額外付920元，惟其後表示因有其他乘客取消機票，陳可以每人430元改機票，即最終額外支付合共860元。陳認為航空公司資料有誤，向消委會求助，消委會了解後發現網上購票標示的「免費更改」是指豁免改期費。
航班無故改期 經消委追討始獲償
另一旅客張小姐在B航空公司購買由香港經溫哥華飛往多倫多的機票，但航空公司在她出發前無故取消其機票，更擅自改至23小時後的航班。張致電了解，職員沒解釋，只建議她可額外付5000元保留原有機位。張要求航空公司賠償一晚住宿和免費升級至商務客位，但被拒絕。她翻查資料，發現公司列明若航班延遲9小時或以上，乘客可獲1000加元賠償。張小姐透過消委會追討，航空公司最後願意補償。