機票免費改期 或只免手續費

須細閱條款 或要補機票差價等

旅客陳女士在A航空公司網站購買香港往東京來回機票，由於擔心丈夫因工作未能如期出發，故購買「靈活套票」，以享3次免費更改航班日期和時間的服務。出發前兩周，她聯絡航空公司，要求延遲兩天出發，航空公司稱每名乘客須額外付920元，惟其後表示因有其他乘客取消機票，陳可以每人430元改機票，即最終額外支付合共860元。陳認為航空公司資料有誤，向消委會求助，消委會了解後發現網上購票標示的「免費更改」是指豁免改期費。

航班無故改期 經消委追討始獲償

另一旅客張小姐在B航空公司購買由香港經溫哥華飛往多倫多的機票，但航空公司在她出發前無故取消其機票，更擅自改至23小時後的航班。張致電了解，職員沒解釋，只建議她可額外付5000元保留原有機位。張要求航空公司賠償一晚住宿和免費升級至商務客位，但被拒絕。她翻查資料，發現公司列明若航班延遲9小時或以上，乘客可獲1000加元賠償。張小姐透過消委會追討，航空公司最後願意補償。

（消委報告）