拖行90公里測試 近半行李篋甩轆 RIMOWA價高3倍 評分不及Muji

搖晃3000次 6款拉桿損

在行走性能測試中，各樣本均承重14或16公斤，再傾斜置於模擬路面上，以時速5公里連續走90公里，結果全部均出現不同程度損耗。「American Tourister」樣本和「V-ROOX Studio」樣本行走不足40公里便出現損壞。售價最高的「RIMOWA」樣本在行走路程未達60公里時，拉桿手柄已斷裂，走畢全程後亦有車輪、篋身底部磨損及內籠支架折斷等情况。

手挽及拉桿耐用程度測試方面，各樣本承重後用手挽及拉桿提起樣本，以每分鐘30次的速度上下搖晃3000次，結果「ACE」、「ELLE」及「RIMOWA」樣本在上下搖晃未夠3000次已分別出現拉桿及手挽磨損或斷裂等問題。

RIMOWA：測試不符實際情况

消委會引述RIMOWA回應，指消委會採取的測試方法和要求均高於內地標準，超出用家實際使用情况，認為消委會測試的結果不能反映產品品質，又指樣本產品的手挽固定件及拉桿經2400次上下搖晃才斷裂、車輪逾1000公里行走測試後亦無任何損耗。American Tourister則指消委會的測試方法和要求並非按業界標準而設計，對測試結果有保留。

各樣本無聲稱有防水功能，但消委會總幹事黃鳳嫺指消費者會預期塑膠外殼行李篋能防水，因此做防水測試，結果顯示只有「TUMI」樣本的篋身內籠無滲水，其餘14款都有不同程度滲水。

被指塑化劑超45倍 Delsey：未驗出

消委會亦檢測手挽和拉桿手柄的DEHP、DBP、BBP和DIBP等4種塑化劑，以及潛在致癌物多環芳香烴（PAHs）含量，其中「Delsey Paris」樣本手挽部分物料的DEHP含量達4.6%，超出歐盟法規訂立的上限45倍。「Delsey Paris」稱已檢測同款行李篋，結果未有驗出塑化劑。

消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威稱，一般用者未必會因透過皮膚接觸含塑化劑或PAHs的手挽或拉桿手柄，攝入大量化學物質；若用者手有濕疹或傷口，相關風險可能增加。他說，若雙手接觸相關塑膠部件後再觸及口部或食物，則有可能經口腔攝取，建議用者每次接觸行李篋手挽或拉桿手柄後，盡快用溫和肥皂或洗手液清潔雙手。

明報記者

（消委報告）