區選翌日學校假期不變 曾國衞：不盲目追求「高投票率」

曾國衞昨就立法會選委界議員陳家珮的質詢作書面回應，指被借調作票站的學校共有363間，即佔票站總數逾半。

早前稱研安排課外活動

為紓緩點票人員工作壓力及對學校運作的影響，自2020年起，政府將主要公共選舉包括立法會換屆選舉及區議會一般選舉的翌日，訂為學校假期。今屆區議會選舉投票日為星期日，故選舉翌日即周一放假，家長或因子女有3天假期而有其他安排。選委界議員鄧飛日前於立法會會議上表示，憂慮學校假期會令市民藉假期離港影響投票率。

朱國強：運作多年 未見影響選情

立法會教育界議員朱國強表示，選舉日後安排學校假期的做法運作多年，未見對選情有影響，認同安排毋須改變；至於選舉翌日是否安排課外活動，需視乎校情與實際教學需要。他又稱，以往未見學校假期促使家長帶子女外遊，認為影響市民投票意欲的因素，往往是選前的社會氣氛、市民對政府施政的觀感等，而非選舉翌日是否放假。

曾國衞強調，投票率不能作為制度的成功指標，投票率亦受不同因素影響。他補充說，除現已推出的各種推廣活動外，亦會繼續推進其他不同的宣傳活動，鼓勵市民踴躍投票。