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港聞

港聞二

區選翌日學校假期不變 曾國衞：不盲目追求「高投票率」

【明報專訊】下月10日區議會選舉日，全港約17%學校被借調作票站，當中被借調的逾半為小學，教育局通告訂明選舉翌日為學校假期，以便利點票安排，有議員曾指學校假期會令市民藉假期離港，影響投票率。政制及內地事務局長曾國衞曾表示會與教育局研究於選舉翌日安排課外活動，他昨日的最新說法稱12月11日學校放假安排不變，又強調投票率不能作為制度的成功指標，「不會盲目追求所謂的『高投票率』或設任何硬指標」。

曾國衞昨就立法會選委界議員陳家珮的質詢作書面回應，指被借調作票站的學校共有363間，即佔票站總數逾半。

早前稱研安排課外活動

為紓緩點票人員工作壓力及對學校運作的影響，自2020年起，政府將主要公共選舉包括立法會換屆選舉及區議會一般選舉的翌日，訂為學校假期。今屆區議會選舉投票日為星期日，故選舉翌日即周一放假，家長或因子女有3天假期而有其他安排。選委界議員鄧飛日前於立法會會議上表示，憂慮學校假期會令市民藉假期離港影響投票率。

朱國強：運作多年 未見影響選情

立法會教育界議員朱國強表示，選舉日後安排學校假期的做法運作多年，未見對選情有影響，認同安排毋須改變；至於選舉翌日是否安排課外活動，需視乎校情與實際教學需要。他又稱，以往未見學校假期促使家長帶子女外遊，認為影響市民投票意欲的因素，往往是選前的社會氣氛、市民對政府施政的觀感等，而非選舉翌日是否放假。

曾國衞強調，投票率不能作為制度的成功指標，投票率亦受不同因素影響。他補充說，除現已推出的各種推廣活動外，亦會繼續推進其他不同的宣傳活動，鼓勵市民踴躍投票。

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