京主教李山赴座堂彌撒 周守仁：首有內地教區人員參與

昨閉門彌撒 未見陳日君

周守仁上周五在教區慶祝他擢升樞機的酒會上重申，教宗肯定香港教區在內地及普世教會間的橋樑角色，令兩者更有效地聯繫及健康發展。對於中梵早前就上海教區主教任命一度出現爭議，教區旗下「公教頻道」刊出周守仁發言，稱令他可以放心的是，「中梵雙方都是懷着善意，只要雙方繼續把握住這份善意，假以時日無論挑戰有多大，雙方之間的信任問題都可以得到解決」。片段顯示，特首李家超、前特首曾蔭權、財政司長陳茂波及多國領事均有出席酒會。

研討會料談天主教「中國化」「本地化」

本報記者觀察，李山及隨員昨早8時許抵達座堂，並到教區禮堂與周守仁、湯漢、副主教夏志誠及蔡惠民等換上綠色禮袍，再進入座堂參與特別彌撒，儀式持續約40分鐘，其間座堂未如平日開放讓教友入內；主持早上彌撒的神父向信眾稱，由於特別安排，彌撒後不能留在教堂。李山會後無回應提問。李山其後與周守仁等在教區參加研討會，料討論天主教「中國化」及「本地化」議題。

中大崇基神學院名譽高級研究員盧龍光牧師說，天主教較少有私人彌撒，若是因李山等人訪港涉政治敏感，也有其原因。他說中梵未正式建交，關係始終敏感和微妙，相信因此不想高調舉行研討會等活動。

國家主席習近平曾多次提及須堅持中國宗教「中國化」方向。周守仁訪京後5月接受《公教文明》訪問提及，內地仍在探索中，而訪京時有內地官員說「中國化」（sinicization）類似香港教會本土化，認為不要急於對此蓋棺定論，更深入對話應有幫助。