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港聞二

民主黨人年宵檔被DQ 李家超：投標者應「心中有數」

【明報專訊】亞太區經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議今日起在美國三藩市舉行，早前稱因日程原因未能出席的特首李家超，昨日聯同官員落區，到黃大仙和觀塘區視察；翻查李的公開行程，昨今兩日他在港主禮活動外，今日會出席香港總商會午宴，講解《施政報告》內容。被問未有外訪「說好香港故事」而留港落區的原因，李家超昨重申因日程原因委派財政司長陳茂波出席APEC會議，將來會否出席在美國舉行的場合，他稱要按當時實際日程。

昨落區未赴APEC 重申日程原因

對於民主黨及其成員日前被取消年宵攤位的競投資格，李家超強調投標按相關規則辦理，不評論個案，惟稱被取消資格者應知道相關規定，投標人應「心中有數」。

李家超昨到訪黃大仙和觀塘區，了解地區的兒童照顧服務和視察東九龍集體運輸系統走線，同行官員包括運輸及物流局長林世雄、民政及青年事務局長麥美娟、勞工及福利局長孫玉菡等。李家超早前表示因日程原因未能出席APEC會議，翻查他昨今公開行程，他落區前先後在2023西麗湖論壇開幕式視像致辭，及為「惜食堂賽馬會食品製作中心」奠基儀式主禮，今日出席總商會午宴（見上表）。本報向特首辦查詢李家超昨日、今日的官方行程，截稿前未獲回覆。

日後赴美否 李：按當時日程

李家超昨落區後見傳媒時，兩度被問及不出席APEC會議一事。其中被問到日後會否再出席在美國舉行、可「說好香港故事」的場合，他稱要按當時實際日程，強調復常後已「全面向世界推廣香港」，舉例新冠疫後他先後到中東及東盟國家訪問，其他司局長亦有外訪，會按日程出訪不同地方。

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