明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

鄭雁雄：部分國家對港「去功能化」 稱需及時立23條 議員盼政府做好解說

【明報專訊】中聯辦主任鄭雁雄昨日出席特首政策組舉辦的「中國經濟運行與政策國際論壇」，表示部分國家對香港「去功能化」，強調本港應維持自由、開放和規範的營商環境，加強國際金融中心角色，「破除『脫鈎斷鏈』圖謀」。他同時指出，本港需及時完成《基本法》23條立法。有議員認為23條立法難免令外商擔憂本港前景，指外商認同香港維護國安，惟關注具體執行及執法尺度，冀政府做好解說工作。

特首政策組昨早在政府總部舉辦「中國經濟運行與政策國際論壇」，逾400名學者、商界代表等出席。鄭雁雄致辭時表示現時面對「逆全球化」趨勢，有國家對香港「去功能化」，期望本港加強國際金融中心角色，維持自由、開放和規範的營商環境，發揮順暢銜接國際經貿規則的優勢，做好國家開放的「轉換器」。

盼加強金融中心角色 破「脫鈎圖謀」

鄭指出，香港長期面對經濟「去實體化」、產業結構固化、南北發展不平衡的問題，冀本港推動經濟轉型升級，改善「搶企業、搶人才」政策。鄭又提到本港需加快建設成為國際創科中心、國際綠色科技及金融中心。

政府將於明年完成23條立法，鄭雁雄表明「高質量發展離不開高水平的安全保障」，需及時完成23條立法，為香港營造更穩定、安全的營商和發展環境。他說政府需依法嚴懲危害國家安全的犯罪分子，圓滿完成下月的區議會選舉。

金融界議員陳振英認為，鄭雁雄說法與月初中央金融工作會議內容一脈相承，均強調需鞏固和提升本港國際金融中心的功能。他指新冠疫情後部分外國人才離港，引起外界質疑本港國際化程度有所削弱，期望各項「搶人才」計劃除了吸引內地人才，長遠能鼓勵外國專才來港。

陳振英：外商關注具體執行執法尺度

至於23條立法會否影響本港的國際化功能，陳振英預期外商「一定抱着很大問號，希望了解更多」，促請政府加強解說。不過他不擔心立法動搖外商信心，指很多外國金融機構均認同立法維護國安是應有之義，反而關注具體執行及執法尺度。民建聯選委界議員陳仲尼認為，不少外商對國安法仍有誤解，23條立法難免影響他們對香港的觀感，冀政府主動到外國解說交流。

特首李家超在論壇上表示，本港會積極發掘新增長點，發展創科、醫藥研發、新能源交通等新興產業。

上 / 下一篇新聞

積水煞停將軍澳線 議員促查排水 北角至調景嶺停1小時 港鐵：消防喉漏
積水煞停將軍澳線 議員促查排水 北角至調景嶺停1小時 港鐵：消防喉漏
「兜圈」去柴灣 市民多花逾倍時間
「兜圈」去柴灣 市民多花逾倍時間
鏡騷墜屏 藝能舞館認9罪共罰35萬
鏡騷墜屏 藝能舞館認9罪共罰35萬
23舞者為舞館求情 阿Mo未簽
23舞者為舞館求情 阿Mo未簽
涉相同爭議 立場案裁決要等快必案 控方指英煽動案例「無啦更」 官稱樞密院判決「權威好重」
涉相同爭議 立場案裁決要等快必案 控方指英煽動案例「無啦更」 官稱樞密院判決「權威好重」
站長室警長：白衣強勢好多 警官：非白衣人帶不友善目光圍警
站長室警長：白衣強勢好多 警官：非白衣人帶不友善目光圍警
民主黨人年宵檔被DQ 李家超：投標者應「心中有數」
民主黨人年宵檔被DQ 李家超：投標者應「心中有數」
京主教李山赴座堂彌撒 周守仁：首有內地教區人員參與
京主教李山赴座堂彌撒 周守仁：首有內地教區人員參與
區選翌日學校假期不變 曾國衞：不盲目追求「高投票率」
區選翌日學校假期不變 曾國衞：不盲目追求「高投票率」
美USCC報告：港國安法侵法治 倡可制裁港法官
美USCC報告：港國安法侵法治 倡可制裁港法官
拖行90公里測試 近半行李篋甩轆 RIMOWA價高3倍 評分不及Muji
拖行90公里測試 近半行李篋甩轆 RIMOWA價高3倍 評分不及Muji
機票免費改期 或只免手續費
機票免費改期 或只免手續費
兩款花生醬黃曲霉素超歐標準 可損肝
兩款花生醬黃曲霉素超歐標準 可損肝
兩款棉片乙醇酸過高 易去角質 或損皮膚
兩款棉片乙醇酸過高 易去角質 或損皮膚
研究揭基因突變辨高危者 乳癌篩查可更集中資源
研究揭基因突變辨高危者 乳癌篩查可更集中資源
露宿者還押小欖褲纏頸亡 懲教員：清理設施未及巡視
露宿者還押小欖褲纏頸亡 懲教員：清理設施未及巡視
疑丈夫出軌欲同死 妻縱火囚7年4月
疑丈夫出軌欲同死 妻縱火囚7年4月
謀殺泰龍罪成 「紋身忠」囚終身
謀殺泰龍罪成 「紋身忠」囚終身
辯方專家：有理懷疑王詩雅腦霧損認知
辯方專家：有理懷疑王詩雅腦霧損認知
車房起火12古董車遭殃 東主料損失百萬
車房起火12古董車遭殃 東主料損失百萬
4月職安健條例修訂工傷仍頻 孫玉菡：無意再修 來年檢討建築例 加快檢控重罰
4月職安健條例修訂工傷仍頻 孫玉菡：無意再修 來年檢討建築例 加快檢控重罰
SmartPLAY首兩日大塞車 三至四成電腦程式重複登入
SmartPLAY首兩日大塞車 三至四成電腦程式重複登入
刀手撞停的士斬兩黑漢 警拘3人
刀手撞停的士斬兩黑漢 警拘3人
警昨起巴士「行咇」 市民倡增晚間巡邏
警昨起巴士「行咇」 市民倡增晚間巡邏
物理治療免轉介修例推遲兩年 研引入非本地培訓者
物理治療免轉介修例推遲兩年 研引入非本地培訓者
掙脫手銬伊院越柙 男子附近就擒
掙脫手銬伊院越柙 男子附近就擒
區旗區徽納中小學教育 有議員倡擴至幼園
區旗區徽納中小學教育 有議員倡擴至幼園
活在灣區：大灣區玩樂可考慮購廣東旅遊年卡 費用198元 全年可玩逾70景點
活在灣區：大灣區玩樂可考慮購廣東旅遊年卡 費用198元 全年可玩逾70景點
【Emily】10年翻一番 網購比率47% 主要用途由買飛變買日用品衣履
【Emily】10年翻一番 網購比率47% 主要用途由買飛變買日用品衣履
【Emily】旅局料全年旅客破3000萬 冬日巡禮有水上煙火
【Emily】旅局料全年旅客破3000萬 冬日巡禮有水上煙火
【Emily】田北辰白內障手術 指定林順潮操刀
【Emily】田北辰白內障手術 指定林順潮操刀
【Emily】經民聯「安居三部曲」 倡重建24屋邨
【Emily】經民聯「安居三部曲」 倡重建24屋邨
【Emily】NBA名宿馬貝利一日獲批高才通
【Emily】NBA名宿馬貝利一日獲批高才通