鄭雁雄：部分國家對港「去功能化」 稱需及時立23條 議員盼政府做好解說

特首政策組昨早在政府總部舉辦「中國經濟運行與政策國際論壇」，逾400名學者、商界代表等出席。鄭雁雄致辭時表示現時面對「逆全球化」趨勢，有國家對香港「去功能化」，期望本港加強國際金融中心角色，維持自由、開放和規範的營商環境，發揮順暢銜接國際經貿規則的優勢，做好國家開放的「轉換器」。

盼加強金融中心角色 破「脫鈎圖謀」

鄭指出，香港長期面對經濟「去實體化」、產業結構固化、南北發展不平衡的問題，冀本港推動經濟轉型升級，改善「搶企業、搶人才」政策。鄭又提到本港需加快建設成為國際創科中心、國際綠色科技及金融中心。

政府將於明年完成23條立法，鄭雁雄表明「高質量發展離不開高水平的安全保障」，需及時完成23條立法，為香港營造更穩定、安全的營商和發展環境。他說政府需依法嚴懲危害國家安全的犯罪分子，圓滿完成下月的區議會選舉。

金融界議員陳振英認為，鄭雁雄說法與月初中央金融工作會議內容一脈相承，均強調需鞏固和提升本港國際金融中心的功能。他指新冠疫情後部分外國人才離港，引起外界質疑本港國際化程度有所削弱，期望各項「搶人才」計劃除了吸引內地人才，長遠能鼓勵外國專才來港。

陳振英：外商關注具體執行執法尺度

至於23條立法會否影響本港的國際化功能，陳振英預期外商「一定抱着很大問號，希望了解更多」，促請政府加強解說。不過他不擔心立法動搖外商信心，指很多外國金融機構均認同立法維護國安是應有之義，反而關注具體執行及執法尺度。民建聯選委界議員陳仲尼認為，不少外商對國安法仍有誤解，23條立法難免影響他們對香港的觀感，冀政府主動到外國解說交流。

特首李家超在論壇上表示，本港會積極發掘新增長點，發展創科、醫藥研發、新能源交通等新興產業。