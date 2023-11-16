站長室警長：白衣強勢好多 警官：非白衣人帶不友善目光圍警

警官指102同袍調派港島 元朗失近半警力

控方昨日傳召偵緝警長盧吉相及時任元朗分區助理指揮官（行動）、總督察李伯豪作供。盧於7月21日傍晚近6時半起在元朗站的站長室觀看閉路電視片段，其間多次致電向警區行動室匯報所見情况（見表）。盧吉相表示當時為「動亂」時間，示威者會穿黑衣聚集，如見到黑衣人會特別留意。辯方質疑他只留意黑衣人，他改稱無論身穿黑衣、白衣或任何顏色的衣服，只要舉止可疑就會匯報。

警長9時半見聚集首匯報 沒匯報白衣逃向

盧吉相表示，當晚9時半見到人群聚集，為他首次向行動室匯報異常情况；及後有人持武器互相打鬥，他無法辨認打鬥者持木棍抑或籐條，但確認見過呈堂片段顯示的打鬥情况。例如晚上10時41分，他稱留意到近10個白衣人持棍狀物打鬥，遂向行動室匯報「喂，開始打緊」。辯方盤問為何盧沒匯報白衣人逃走的方向，以便調動警力拘捕施襲者；盧回答行動室是統籌控制的部門，「唔係我控制佢」。

法官陳廣池關注，片段顯示白衣人可能襲擊穿深色衣服的人，屬於暴力行為，究竟雙方強弱懸殊如何，人數上是否「十打一」或者不相伯仲。盧回應，從呈堂片段所見，白衣人「好明顯強勢好多」。

辯方質疑應加快行動 官稱不會似導彈砰聲飛

另一證人李伯豪當晚11時許帶領24至28名警員前往元朗站，他稱看不到破壞安寧者，只見有人哭泣和受傷，當時警員無計劃截停拘捕，「因為要救人先」。辯方質疑，警員隸屬快速應變部隊理應加快行動，為何需時七八分鐘才到場，李伯豪稱便衣和軍裝同僚須同時起行。陳官強調，快速應變部隊並非「express delivery」（速遞），警員不會收到指示就立即行動，「好似導彈咁『砰』一聲飛出去」；庭上聞言傳出笑聲。

無聲CCTV見公眾圍警 官：料喊粗言穢語

李伯豪說，警員到場後被公眾人士指罵，亦忙於處理傷者。庭上播出無聲音的閉路電視片段，陳官形容公眾人士包圍警員叫囂，「我相信係粗言穢語」，問李會否受驚。李起初回答「都無辦法，法官大人」，後來稱有少許受驚，不知道包圍者會否有進一步行動。

李又指，當日港島區發生大型事件，包括天水圍分區和元朗分區在內，整個元朗警區共102人被調往港島區執勤；被調走的數十名軍裝警員原隸屬元朗分區，元朗分區失去近半警力。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）