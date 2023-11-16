明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

站長室警長：白衣強勢好多 警官：非白衣人帶不友善目光圍警

【明報專訊】立法會前議員林卓廷與另外6人被控2019年7．21參與暴動，昨於區院踏入第17天審訊。時任元朗分區助理指揮官李伯豪繼續作供，稱曾有非穿白衣的人帶着不友善目光，包圍警員指罵，將警員逼到港鐵元朗站出口撤退，自言有少許受驚。李又稱，當日數十名警員從元朗分區調走，前往港島區處理「大型事件」，導致元朗分區失去近一半警力。在站長室觀看閉路電視片段的警長則稱，對比非白衣人，白衣人「強勢好多」。

警官指102同袍調派港島 元朗失近半警力

控方昨日傳召偵緝警長盧吉相及時任元朗分區助理指揮官（行動）、總督察李伯豪作供。盧於7月21日傍晚近6時半起在元朗站的站長室觀看閉路電視片段，其間多次致電向警區行動室匯報所見情况（見表）。盧吉相表示當時為「動亂」時間，示威者會穿黑衣聚集，如見到黑衣人會特別留意。辯方質疑他只留意黑衣人，他改稱無論身穿黑衣、白衣或任何顏色的衣服，只要舉止可疑就會匯報。

警長9時半見聚集首匯報 沒匯報白衣逃向

盧吉相表示，當晚9時半見到人群聚集，為他首次向行動室匯報異常情况；及後有人持武器互相打鬥，他無法辨認打鬥者持木棍抑或籐條，但確認見過呈堂片段顯示的打鬥情况。例如晚上10時41分，他稱留意到近10個白衣人持棍狀物打鬥，遂向行動室匯報「喂，開始打緊」。辯方盤問為何盧沒匯報白衣人逃走的方向，以便調動警力拘捕施襲者；盧回答行動室是統籌控制的部門，「唔係我控制佢」。

法官陳廣池關注，片段顯示白衣人可能襲擊穿深色衣服的人，屬於暴力行為，究竟雙方強弱懸殊如何，人數上是否「十打一」或者不相伯仲。盧回應，從呈堂片段所見，白衣人「好明顯強勢好多」。

辯方質疑應加快行動 官稱不會似導彈砰聲飛

另一證人李伯豪當晚11時許帶領24至28名警員前往元朗站，他稱看不到破壞安寧者，只見有人哭泣和受傷，當時警員無計劃截停拘捕，「因為要救人先」。辯方質疑，警員隸屬快速應變部隊理應加快行動，為何需時七八分鐘才到場，李伯豪稱便衣和軍裝同僚須同時起行。陳官強調，快速應變部隊並非「express delivery」（速遞），警員不會收到指示就立即行動，「好似導彈咁『砰』一聲飛出去」；庭上聞言傳出笑聲。

無聲CCTV見公眾圍警 官：料喊粗言穢語

李伯豪說，警員到場後被公眾人士指罵，亦忙於處理傷者。庭上播出無聲音的閉路電視片段，陳官形容公眾人士包圍警員叫囂，「我相信係粗言穢語」，問李會否受驚。李起初回答「都無辦法，法官大人」，後來稱有少許受驚，不知道包圍者會否有進一步行動。

李又指，當日港島區發生大型事件，包括天水圍分區和元朗分區在內，整個元朗警區共102人被調往港島區執勤；被調走的數十名軍裝警員原隸屬元朗分區，元朗分區失去近半警力。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 警力 白衣人 元朗站 元朗721事件 反修例事件

上 / 下一篇新聞

積水煞停將軍澳線 議員促查排水 北角至調景嶺停1小時 港鐵：消防喉漏
積水煞停將軍澳線 議員促查排水 北角至調景嶺停1小時 港鐵：消防喉漏
「兜圈」去柴灣 市民多花逾倍時間
「兜圈」去柴灣 市民多花逾倍時間
鏡騷墜屏 藝能舞館認9罪共罰35萬
鏡騷墜屏 藝能舞館認9罪共罰35萬
23舞者為舞館求情 阿Mo未簽
23舞者為舞館求情 阿Mo未簽
涉相同爭議 立場案裁決要等快必案 控方指英煽動案例「無啦更」 官稱樞密院判決「權威好重」
涉相同爭議 立場案裁決要等快必案 控方指英煽動案例「無啦更」 官稱樞密院判決「權威好重」
鄭雁雄：部分國家對港「去功能化」 稱需及時立23條 議員盼政府做好解說
鄭雁雄：部分國家對港「去功能化」 稱需及時立23條 議員盼政府做好解說
民主黨人年宵檔被DQ 李家超：投標者應「心中有數」
民主黨人年宵檔被DQ 李家超：投標者應「心中有數」
京主教李山赴座堂彌撒 周守仁：首有內地教區人員參與
京主教李山赴座堂彌撒 周守仁：首有內地教區人員參與
區選翌日學校假期不變 曾國衞：不盲目追求「高投票率」
區選翌日學校假期不變 曾國衞：不盲目追求「高投票率」
美USCC報告：港國安法侵法治 倡可制裁港法官
美USCC報告：港國安法侵法治 倡可制裁港法官
拖行90公里測試 近半行李篋甩轆 RIMOWA價高3倍 評分不及Muji
拖行90公里測試 近半行李篋甩轆 RIMOWA價高3倍 評分不及Muji
機票免費改期 或只免手續費
機票免費改期 或只免手續費
兩款花生醬黃曲霉素超歐標準 可損肝
兩款花生醬黃曲霉素超歐標準 可損肝
兩款棉片乙醇酸過高 易去角質 或損皮膚
兩款棉片乙醇酸過高 易去角質 或損皮膚
研究揭基因突變辨高危者 乳癌篩查可更集中資源
研究揭基因突變辨高危者 乳癌篩查可更集中資源
露宿者還押小欖褲纏頸亡 懲教員：清理設施未及巡視
露宿者還押小欖褲纏頸亡 懲教員：清理設施未及巡視
疑丈夫出軌欲同死 妻縱火囚7年4月
疑丈夫出軌欲同死 妻縱火囚7年4月
謀殺泰龍罪成 「紋身忠」囚終身
謀殺泰龍罪成 「紋身忠」囚終身
辯方專家：有理懷疑王詩雅腦霧損認知
辯方專家：有理懷疑王詩雅腦霧損認知
車房起火12古董車遭殃 東主料損失百萬
車房起火12古董車遭殃 東主料損失百萬
4月職安健條例修訂工傷仍頻 孫玉菡：無意再修 來年檢討建築例 加快檢控重罰
4月職安健條例修訂工傷仍頻 孫玉菡：無意再修 來年檢討建築例 加快檢控重罰
SmartPLAY首兩日大塞車 三至四成電腦程式重複登入
SmartPLAY首兩日大塞車 三至四成電腦程式重複登入
刀手撞停的士斬兩黑漢 警拘3人
刀手撞停的士斬兩黑漢 警拘3人
警昨起巴士「行咇」 市民倡增晚間巡邏
警昨起巴士「行咇」 市民倡增晚間巡邏
物理治療免轉介修例推遲兩年 研引入非本地培訓者
物理治療免轉介修例推遲兩年 研引入非本地培訓者
掙脫手銬伊院越柙 男子附近就擒
掙脫手銬伊院越柙 男子附近就擒
區旗區徽納中小學教育 有議員倡擴至幼園
區旗區徽納中小學教育 有議員倡擴至幼園
活在灣區：大灣區玩樂可考慮購廣東旅遊年卡 費用198元 全年可玩逾70景點
活在灣區：大灣區玩樂可考慮購廣東旅遊年卡 費用198元 全年可玩逾70景點
【Emily】10年翻一番 網購比率47% 主要用途由買飛變買日用品衣履
【Emily】10年翻一番 網購比率47% 主要用途由買飛變買日用品衣履
【Emily】旅局料全年旅客破3000萬 冬日巡禮有水上煙火
【Emily】旅局料全年旅客破3000萬 冬日巡禮有水上煙火
【Emily】田北辰白內障手術 指定林順潮操刀
【Emily】田北辰白內障手術 指定林順潮操刀
【Emily】經民聯「安居三部曲」 倡重建24屋邨
【Emily】經民聯「安居三部曲」 倡重建24屋邨
【Emily】NBA名宿馬貝利一日獲批高才通
【Emily】NBA名宿馬貝利一日獲批高才通