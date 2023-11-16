明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉相同爭議 立場案裁決要等快必案 控方指英煽動案例「無啦更」 官稱樞密院判決「權威好重」

【明報專訊】去年10月底開審的「立場新聞」被控串謀發布煽動刊物案，原定昨於區院裁決，後來改為就英國樞密院一宗煽動條例的上訴案陳辭。控方昨日陳辭強調，該案件背景與香港「無啦更」，形容案例「無關宏旨」；辯方則指海外案例有引導作用。法官郭偉健認為面對「好有persuasive（有說服力）、authority（權威）好重」的樞密院判決，加上「快必」譚得志上訴案亦牽涉相同爭議，決定將本案裁決押後至快必案上訴庭裁決的30天內。

樞密院：煽動暴力動亂意圖屬「隱含必要條件」

辯方資深大律師余若薇昨日提到，牽涉相同案例爭議的譚得志上訴案將在3月4日前頒布裁決，據她了解該案很可能上訴至終院，故希望本案盡快裁決，「困擾咗兩年，希望有一個了斷」。

控辯雙方昨就樞密院今年10月的Satnarayan Maharaj案陳辭，該案是英聯邦成員國千里達和多巴哥共和國（下稱千里達）的上訴案，樞密院提到煽動條例「隱含的必要條件」是必須有煽動暴力或動亂的意圖。英、美、瑞典、澳洲、歐盟均有領事館代表到庭旁聽。

控方質疑僅「附帶意見」 促遵《大公報》案裁決

控方高級助理刑事檢控專員伍淑娟首先陳辭。她稱，香港與千里達的憲法、社會背景、煽動條例不同，香港經歷「黑暴」才事隔多年起用煽動罪，千里達無此特殊背景。控方重申，案例來自樞密院，涉及「同香港無啦更嘅國家」，形容是「無關宏旨」。法官郭偉健聞言稱「我又覺得唔係」，認為香港同樣適用普通法，「唔可以純粹話唔同地方、唔同司法管轄區，就唔考慮」。

控方續指，樞密院案例中無人被控煽動罪，有關煽動暴力是必要條件僅屬「假設之上更加假設」，樞密院亦只稱「there will be much to be said（這樣的詮釋有好處）」，控方認為這顯示樞密院僅提出煽暴是必要條件「值得深究」，只屬「附帶意見」，並非重點，本港法庭毋須採納，並應遵從上訴庭在1952年《大公報》案的裁決，即煽暴並非唯一的煽動意圖，亦毋須證明被告本身的意圖。

辯方反駁，樞密院要處理的議題正是煽動罪是否合憲，從而得出煽動暴力或動亂為必要條件的結論，絕非附帶意見，這正符合辯方立場，即煽動罪範圍不宜過寬。辯方又重申，樞密院所指包含煽動動亂，未必只涉暴力，而辯方一直主張以對國安構成實際風險為標準，不堅持限於煽暴，質疑控方「捉錯用神」。

辯方：同屬普通法地區 案例有引導作用

辯方又引述港英政府1938年引入煽動條例的立法文件，證明煽動罪是源自英國的「範本法例」，立法歷史與千里達一致，亦表明煽動罪是行普通法，加上終院亦在岑子杰海外同婚案中，確認需要參考海外案例，故其他普通法地區的案例仍有引導作用，並非如控方所言「因為有國安法喎，所以我哋唔使理啦」。

至於控方指樞密院案例證明煽動意圖只扣連文章的意圖、毋須證明被告意圖；辯方反駁，樞密院引述的多則案例中，一直針對被告本身的意圖，只是當時的煽動罪假定被告有意引致文章的煽動效果，此項假定因不符人權法而被刪除，認為法庭毋須受制於「不合時宜」的《大公報》案例。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

相關字詞﹕林紹桐 鍾沛權 煽動暴力 串謀發布煽動刊物罪 立場新聞

上 / 下一篇新聞

積水煞停將軍澳線 議員促查排水 北角至調景嶺停1小時 港鐵：消防喉漏
積水煞停將軍澳線 議員促查排水 北角至調景嶺停1小時 港鐵：消防喉漏
「兜圈」去柴灣 市民多花逾倍時間
「兜圈」去柴灣 市民多花逾倍時間
鏡騷墜屏 藝能舞館認9罪共罰35萬
鏡騷墜屏 藝能舞館認9罪共罰35萬
23舞者為舞館求情 阿Mo未簽
23舞者為舞館求情 阿Mo未簽
站長室警長：白衣強勢好多 警官：非白衣人帶不友善目光圍警
站長室警長：白衣強勢好多 警官：非白衣人帶不友善目光圍警
鄭雁雄：部分國家對港「去功能化」 稱需及時立23條 議員盼政府做好解說
鄭雁雄：部分國家對港「去功能化」 稱需及時立23條 議員盼政府做好解說
民主黨人年宵檔被DQ 李家超：投標者應「心中有數」
民主黨人年宵檔被DQ 李家超：投標者應「心中有數」
京主教李山赴座堂彌撒 周守仁：首有內地教區人員參與
京主教李山赴座堂彌撒 周守仁：首有內地教區人員參與
區選翌日學校假期不變 曾國衞：不盲目追求「高投票率」
區選翌日學校假期不變 曾國衞：不盲目追求「高投票率」
美USCC報告：港國安法侵法治 倡可制裁港法官
美USCC報告：港國安法侵法治 倡可制裁港法官
拖行90公里測試 近半行李篋甩轆 RIMOWA價高3倍 評分不及Muji
拖行90公里測試 近半行李篋甩轆 RIMOWA價高3倍 評分不及Muji
機票免費改期 或只免手續費
機票免費改期 或只免手續費
兩款花生醬黃曲霉素超歐標準 可損肝
兩款花生醬黃曲霉素超歐標準 可損肝
兩款棉片乙醇酸過高 易去角質 或損皮膚
兩款棉片乙醇酸過高 易去角質 或損皮膚
研究揭基因突變辨高危者 乳癌篩查可更集中資源
研究揭基因突變辨高危者 乳癌篩查可更集中資源
露宿者還押小欖褲纏頸亡 懲教員：清理設施未及巡視
露宿者還押小欖褲纏頸亡 懲教員：清理設施未及巡視
疑丈夫出軌欲同死 妻縱火囚7年4月
疑丈夫出軌欲同死 妻縱火囚7年4月
謀殺泰龍罪成 「紋身忠」囚終身
謀殺泰龍罪成 「紋身忠」囚終身
辯方專家：有理懷疑王詩雅腦霧損認知
辯方專家：有理懷疑王詩雅腦霧損認知
車房起火12古董車遭殃 東主料損失百萬
車房起火12古董車遭殃 東主料損失百萬
4月職安健條例修訂工傷仍頻 孫玉菡：無意再修 來年檢討建築例 加快檢控重罰
4月職安健條例修訂工傷仍頻 孫玉菡：無意再修 來年檢討建築例 加快檢控重罰
SmartPLAY首兩日大塞車 三至四成電腦程式重複登入
SmartPLAY首兩日大塞車 三至四成電腦程式重複登入
刀手撞停的士斬兩黑漢 警拘3人
刀手撞停的士斬兩黑漢 警拘3人
警昨起巴士「行咇」 市民倡增晚間巡邏
警昨起巴士「行咇」 市民倡增晚間巡邏
物理治療免轉介修例推遲兩年 研引入非本地培訓者
物理治療免轉介修例推遲兩年 研引入非本地培訓者
掙脫手銬伊院越柙 男子附近就擒
掙脫手銬伊院越柙 男子附近就擒
區旗區徽納中小學教育 有議員倡擴至幼園
區旗區徽納中小學教育 有議員倡擴至幼園
活在灣區：大灣區玩樂可考慮購廣東旅遊年卡 費用198元 全年可玩逾70景點
活在灣區：大灣區玩樂可考慮購廣東旅遊年卡 費用198元 全年可玩逾70景點
【Emily】10年翻一番 網購比率47% 主要用途由買飛變買日用品衣履
【Emily】10年翻一番 網購比率47% 主要用途由買飛變買日用品衣履
【Emily】旅局料全年旅客破3000萬 冬日巡禮有水上煙火
【Emily】旅局料全年旅客破3000萬 冬日巡禮有水上煙火
【Emily】田北辰白內障手術 指定林順潮操刀
【Emily】田北辰白內障手術 指定林順潮操刀
【Emily】經民聯「安居三部曲」 倡重建24屋邨
【Emily】經民聯「安居三部曲」 倡重建24屋邨
【Emily】NBA名宿馬貝利一日獲批高才通
【Emily】NBA名宿馬貝利一日獲批高才通