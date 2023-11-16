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23舞者為舞館求情 阿Mo未簽

【明報專訊】辯方律師昨為舞館求情稱，涉事24名舞蹈員中有23人分別為舞館聯署及撰寫求情信，內容提到舞館因誤以為舞蹈員是自僱人士才犯案。署理主任裁判官香淑嫻注意到，舞館已承認與舞蹈員是僱傭關係，豈非「佢哋（舞蹈員）全部都有誤會，得舞館深知唔係（自僱人士），咁啲求情信寫嚟無意思囉」。辯方遂解釋，業內一貫做法是舞蹈員屬自僱人士，今次事件特殊，才改為僱傭關係。據了解，未有簽署求情信的涉事舞蹈員為「阿Mo」李啟言。

稱一貫自僱 事件特殊變僱傭

辯方求情先稱，舞館2003年成立，事發後已停止一切項目，公司聲譽大受影響，包括導師及涉事舞蹈員均為舞館撰寫求情信，其中一封由涉事22名舞蹈員聯署撰寫，另一封由意外中受傷的舞蹈員張梓峯所寫。辯方表示「多人求情唔等於要輕判」，僅反映舞館對業界貢獻良多，才令眾人發聲求情。

對於裁判官關注舞館是否知道與舞蹈員是僱傭關係，辯方表示肯定，解釋以往一貫做法是由主辦商與舞蹈員簽約及負責保險，今次事件特殊，舞館為保障舞蹈員利益，才「挺身而出」成為承辦商。

惟舞館確立僱傭關係後，沒核實文件以釐清僱傭責任，事後汲取教訓，承諾若仍有機會立足業界，將銘記教訓，會清楚了解文件及索取法律意見。

藝能工程的代表律師則求情稱，藝能經歷40年發展，獲得口碑與支持，曾打造不少成功演唱會。近年疫情打擊演唱會行業，本案演唱會被每名工作人員視為來之不易的機會，惜最終出現意外，辯方冀法庭考慮藝能配合當局調查及認罪，酌情輕判。

相關字詞﹕九龍城裁判法院 李啟言（阿Mo） 藝能工程 舞蹈員 舞館有限公司 MIRROR演唱會嚴重事故

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