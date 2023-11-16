23舞者為舞館求情 阿Mo未簽

稱一貫自僱 事件特殊變僱傭

辯方求情先稱，舞館2003年成立，事發後已停止一切項目，公司聲譽大受影響，包括導師及涉事舞蹈員均為舞館撰寫求情信，其中一封由涉事22名舞蹈員聯署撰寫，另一封由意外中受傷的舞蹈員張梓峯所寫。辯方表示「多人求情唔等於要輕判」，僅反映舞館對業界貢獻良多，才令眾人發聲求情。

對於裁判官關注舞館是否知道與舞蹈員是僱傭關係，辯方表示肯定，解釋以往一貫做法是由主辦商與舞蹈員簽約及負責保險，今次事件特殊，舞館為保障舞蹈員利益，才「挺身而出」成為承辦商。

惟舞館確立僱傭關係後，沒核實文件以釐清僱傭責任，事後汲取教訓，承諾若仍有機會立足業界，將銘記教訓，會清楚了解文件及索取法律意見。

藝能工程的代表律師則求情稱，藝能經歷40年發展，獲得口碑與支持，曾打造不少成功演唱會。近年疫情打擊演唱會行業，本案演唱會被每名工作人員視為來之不易的機會，惜最終出現意外，辯方冀法庭考慮藝能配合當局調查及認罪，酌情輕判。