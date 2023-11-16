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鏡騷墜屏 藝能舞館認9罪共罰35萬

【明報專訊】去年7月MIRROR紅館演唱會意外頻生，首演當日綵排升降台事故導致一名舞蹈員從3米高處墜下，第四天演出時舞台上方巨型屏幕墜下擊中兩名舞蹈員，一人長期住院。事後3間公司遭勞工處票控，當中舞蹈員承辦商「舞館有限公司」、演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」昨於九龍城裁判法院承認共9項罪名，舞館共罰款13.2萬元，藝能罰22萬元（見表）。案情揭示，承辦商管理手法為舞蹈員帶來安全風險，包括要求舞蹈員手動操作舞台的煙花裝置、使用質素欠佳鋼纜懸吊巨型屏幕，令屏幕下方舞蹈員在隨時可能被擊中的環境工作。

協興隆律師剛接手 1月再訊

該9項罪名最高可罰款5萬至20萬元不等。舞館在判刑後冀法庭寬限時間繳交罰款，理由是公司經濟情况，眾董事需籌錢交罰款；藝能沒回應。裁判官遂下令兩公司須於21天內繳清罰款。餘下一名被告「協興隆舞台工程有限公司」為藝能的工程分判商。其代表律師表示，因最近才接手，需時閱讀文件，裁判官將其案押後至明年1月17日再訊。

案情顯示，MIRROR演唱會原定2022年7月25日起在紅館舉行12場演出。舞館自同月21日起僱用涉案24名舞蹈員，分別是羅德智、張立賢、方芷欣、許天諾、許瞬然、鄺文皓、賴曉瑩、林曉明、林文思、劉德威、梁皓軒、梁海澄、梁德忠、廖天諾、駱詠豪、莫家琪、吳振楠、溫彩玲、余詠儀、李啟言、張梓峯、CHAN wing see、TAI leung sing及MAN long kit。

首宗事故發生於同月25日，首演綵排期間舞台升降台沒按原定時間從下方升回地面，加上燈光昏暗，令羅德智墜入約兩至三米深的坑洞，胸口及右膝受傷、頸部扭傷、膝蓋骨前滑囊炎、內側副韌帶損傷，留醫翌日出院。次宗事故發生於同月28日，舞台上方懸掛的巨型屏幕突然墜下，擊中李啟言及張梓峯，前者頭部及頸部脊椎嚴重受傷，須長期留院。

工會：舞蹈員不應手動操作煙花

舞台藝術從業員工會副主席陳穎業認為，合理做法是不應安排舞蹈員手動操作煙花裝置，並讓舞蹈員盡量遠離發放煙花位置；而在舞台地面貼上反光條或在台底加上暗燈，是合理可行方法讓舞蹈員注意到升降台情况。

專家：沒安排合資格者驗屏幕

至於涉案懸吊系統是從內地訂購，由協興隆5名員工安裝後，其中一人僅以目測方式做簡單的安全及功能測試。屏幕因頂部其中一條鋼纜折斷而墜下。勞工處安全專家張萬年表示，該系統是不安全的作業裝置，在其附近工作有危險，藝能沒確保在使用前由合資格工程師檢驗，以及沒確保協興隆的工序達安全要求。

【案件編號：KCS1556-1570/23】

相關字詞﹕勞工處 藝能工程 舞館有限公司 舞蹈員 MIRROR演唱會嚴重事故

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