積水煞停將軍澳線 議員促查排水 北角至調景嶺停1小時 港鐵：消防喉漏

事發昨午約1時51分，港鐵稱車務控制中心注意到將軍澳線鰂魚涌站附近路段信號系統運作不暢順，維修人員處理期間，發現將軍澳線北角站往鰂魚涌方向路段有積水，車務控制中心於2時14分暫停北角至調景嶺列車服務。工程人員檢查及清理積水、確認該路段可繼續安全行車後，下午約3時半逐步恢復正常。

張欣宇：事關行車安全 須交代

張欣宇向本報分析，即使車站有水喉破裂，只要排水系統運作正常，不會造成問題，事件反映隧道內排水系統或未能正常運作，需待港鐵調查後，才能確認是隧道去水口淤塞抑或抽水泵故障。

張欣宇稱，抽水泵對隧道而言是重要設備，與行車安全有關，隧道內有後備抽水泵，港鐵要詳細調查交代。

鰂魚涌站近海 業界料有多個泵

鐵路運輸專業人員協會主席張年生亦稱，今次事故不常見，港鐵鰂魚涌站一帶鄰近海旁，亦低於海平面，故地底有山水及海水滲入，需依賴水泵抽走疏導。他估計以鰂魚涌站規模，地底抽水泵有兩三個；但抽水泵為何未能發揮作用，港鐵須調查。

列車未能掉頭 連帶停過海段

昨日積水路軌位於將軍澳線北角站往鰂魚涌方向路段，港鐵卻暫停北角至調景嶺行車，令將軍澳居民未能經港鐵沿線過海到港島。張欣宇解釋，受積水影響，列車未能「掉頭」，故將軍澳線連帶過海段多站服務暫停，屬沒辦法下安排。

東隧同時事故擠塞「雙重打擊」

在北角至調景嶺站服務昨午2時許至3時半暫停期間，城巴加密多條來往九龍東及將軍澳至港島巴士班次，其間東隧往港島方向昨午3時許發生交通意外，部分行車線封閉，至下午4時前完成清理。西貢區議員方國珊形容，列車停駛時東隧有意外而擠塞，對居民是「雙重打擊」，促未來將軍澳線南延至137區後應進一步接駁港島東，形成環迴鐵路，以免將軍澳淪為交通「孤島」。方國珊參選區議會選舉西貢及坑口選區，同區候選人包括邱浩麟、甘佳璋、吳有根。

本報昨向港鐵查詢事故期間有否安排緊急接駁巴士，港鐵稱有透過不同渠道提醒乘客，可用其他鐵路線過海。

翻查資料，港鐵南港島線金鐘站路軌2020年5月曾出現積水導致服務受影響，持續近一小時恢復正常；高鐵香港段列車2018年5月試運期間，米埔附近路軌信號系統出現不穩定，維修人員及後發現附近地面有懷疑地下水的水漬。

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