活在灣區：大灣區玩樂可考慮購廣東旅遊年卡 費用198元 全年可玩逾70景點

明報記者 龍彩霞

港鐵推出北上優惠，市民或旅客只需在早上9時後由26個指定車站出發前往羅湖或落馬洲站，即可享七折車費優惠。乘客必須在入閘前憑八達通到指定車站的數碼服務站領取優惠，適用港鐵車站包括沙田、大圍、太和、大埔墟、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙嘴、尖東、旺角東、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、 九龍塘、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳以及康城。優惠期直至明年2月29日，持有成人、長者、小童、「樂悠咭」及註有「學生身分」或「殘疾人士身分」個人八達通的乘客均可受惠。以大圍站為例，用八達通出入閘經羅湖口岸或落馬洲口岸到深圳，單程收費32.2元，七折後22.5元。

港鐵七折北上 優惠至明年2月底

深圳不少商場也推出港人消費優惠，如最新開幕的KK TIME商場，即日起至2024年1月1日便推出港人尊享福利，送300元（人民幣，下同）消費券，包括50元餐飲消費券（滿200元即減50元）、50元零售消費券（滿599元即減50元）、100元零售消費券（滿1000元即減100元）、50元臻選消費券（滿100元即減50元）及50元娛樂消費券（滿200元即減50元），市民可以在KK TIME L1層客服台領取優惠。寶安大仟里推出「港澳專屬、玩轉仟里」活動，港澳旅客專屬三重福利，優惠期從9月1日起至12月31日。其中一個優惠是到店即享價值120元禮包：內含鮑師傅代金券20元，還有50元美食券和50元零售專用券。第二個優惠是港澳同胞當日消費，可用積分換取奈雪飲品兌換券或喜茶20元券。第二個優惠是港澳同胞在小紅書或抖音發布寶安大仟里的吃喝玩樂推薦筆記，並帶話題「#港澳人的大仟里攻略」，定位「寶安大仟里」，即可獲贈鮑師傅20元券、奈雪飲品券、喜茶20元券（三選一）；同時寶安大仟里還聯合了場內近20家美食商戶，推出專屬優惠，低至八折。

南沙推消費節 主打跨境旅客

雙十一剛過，南沙繼而推出消費節，由南沙開發區金融局、南沙區稅務局指導，中國銀行南沙分行主辦。這次消費節目標客群是跨境旅客，主打「金融+跨境+消費」的組合，首創推動數字人民幣跨境消費支付，消費者可以使用中國銀行手機銀行在香港地區的200多家門店掃碼領取數字人民幣紅包，可用於立減支付，也可以在南沙「創享灣」的指定商戶享受滿減優惠（消費達到一定金額可獲款項減免），活動到12月。同時內地居民在港購物應用數字人民幣支付渠道更暢通。中國銀行南沙分行行長何力鋒接受媒體訪問表示，在數字人民幣試點推廣期間，港澳人士及內地居民通過數字人民幣應用場景不僅能體驗到更加便捷的支付方式，而且還可以獲得即買即減優惠。

廣東旅遊年卡 部分景點需預約

如果一家大細經常去大灣區及廣東玩樂，可以考慮購買「廣東旅遊年卡」將更物有所值，年卡只需198元就可以一年內玩逾70個廣東熱門景點，其中3個5A級景區、16個4A級景區、2個溫泉景區、2個漂流景區、3個大型遊船、5個水上樂園及45個熱門景區，部分景點更是無限次任玩，廣東旅遊年卡為一人一票實名制，未使用前可轉贈，啟動綁定後只限本人使用。年卡涵蓋超過70個廣東景點，全部玩一次總值6830元。該卡啟動時需提供使用者身分證號碼、電子照片，建議一個微信帳號綁定一張年卡，同一景點每天限入園1次，每天可遊玩多個不同景點。大部分的景區全年均可不預約、不限次使用，個別景區有使用時間、次數限制、需預約，出遊前請查看微信公眾號最新公告；年卡內包含的大部分景區1.2公尺以下兒童免票，一名成人可免費帶一名兒童入場。

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