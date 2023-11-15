灣區熱搜：由網店開到商場 買性用品不再遮掩

店員介紹情趣用品 有模型示範

大人糖2019年創辦，總部位於深圳，早期以網店為主，進駐壹方城之前，去年曾於深圳及上海開設短期店舖試水溫，結果反應積極，才決定開設首家門店。據《聯合早報》引述店員表示，公司在籌備開店過程中與商場物業管理和有關當局多次協商，才獲得營業許可。

翻查資料，大人糖聯合創始人張致瑋曾任職於內地衛生巾品牌輕生活與知名日本安全套品牌岡本，其後合伙創立大人糖，意思是「成年人世界裏的一點甜」。2021年，大人糖獲深圳創投企業達晨財智和美國風投機構IDG資本共同領投，完成A輪融資，規模2.5億元人民幣。

前年融資2.5億 大人糖今年開門店

對於有女性情趣用品走進大商場，廣州一葦渡心心理諮詢中心首席專家韋志中表示，女性的性需求實際上一直存在，但由於社會的性觀念與接受程度一直未達到一定水平，滿足女性需求的產品也只能透過較隱蔽的情趣商店，或在網上匿名購買。大人糖走進商場，意味女性在性方面的消費更趨向表裏如一，勇於大大方方公開表達自己的需求，當成正常的事情對待，亦反映社會性觀念的解放程度。