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灣區熱搜：穗性文化節辦1/4世紀 宣揚健康性觀覓千億商機

【明報專訊】第25屆全國（廣州）性文化、成人用品、保健品博覽會（簡稱廣州性文化節）月初在琶洲南豐國際會展中心舉行。作為內地最早開始以性文化為主題的活動之一，今屆廣州性文化節首日展覽人山人海，既有從事情趣用品相關行業的人，亦不乏慕名而至的男男女女，場內展示產品的性感女模特兒，也吸引了大批「龍友」到場。

明報記者 陳子凌

廣州性文化節由中國性學會、廣東省性學會牽頭主辦，自1999年創辦至今，連續在廣州市舉行了25年。廣州性文化節以開放、包容、教育、科普為主旨，推廣健康、科學的性文化觀，透過積極教育公眾正確的性知識，推動中國性文化健康發展。

不止用品展覽 有性健康諮詢、創業指導

廣州性文化節提供不論男女都可大方談論性話題、了解情趣用品等的開放場合，也為參展商提供商務對接、品牌曝光、聚焦性健康產業鏈的機會。除了產品，展覽期間還舉行與生殖健康、科學教育、產業發展等相關的講座和研討會。

本屆廣州性文化節主題為「成人之美，健康有愛」，除了男女情趣用品展覽，還有性健康諮詢、創業指導、情趣內衣秀等，共計18項活動。首日現場觀察，參展商主要是內地企業，展示產品包括硅膠娃娃、男女性情趣用具和內衣、安全套、保健品等，其中多個展示硅膠娃娃的攤位擺放各式不同衣著與身形的男女娃娃，還有會發聲的「可動娃娃」。這類攤位人頭湧湧，每個前來的參觀者都禁不住好奇伸手掐掐，體驗質感。

本屆廣州性文化節首日入場者，除了尋找合作伙伴的採購商，也有不少單身男女或情侶逛展，甚至見到白髮夫婦的身影，反映各年齡層對性文化與情趣用品的接受程度。

談性色變到為性買單 內地市場1700億

據內地行業市場調研機構艾媒諮詢今年2月發布的《2022-2023年中國情趣用品行業及消費行為調查分析報告》，內地正從「談性色變」到「為性買單」，從偷偷購買性用品，變為「走到陽光之下接受大眾挑選」，這些變化顯示性觀念的改變，也使情趣用品市場愈來愈廣闊。據統計，內地擁有超過38萬家情趣用品企業，單是去年新增15萬家。

報告指出，去年中國情趣用品市場規模料為1685.3億元（人民幣，下同），數據亦顯示2020年中國情趣用品使用者的消費單價主要為300元以下，去年集中在300至1000元之間，反映隨着消費能力提高和健康性觀念日漸成熟，消費者購買情趣用品的開支也不斷增加。報告預料，隨着情趣用品行業在生產環節上日趨成熟，市場增長率逐漸穩定，加上性觀念轉變和電子商務迅速發展，2025年中國情趣用品市場規模可望達到2081.3億元，即比2022年升約23%。

女郎「徵乾爹」、身上倒牛奶曾惹爭議

不過，雖然性文化節一直標榜健康正確的性觀念，但過去多屆曾因參展商「出位」做法惹來爭議，例如第17屆有數名身穿內衣的妙齡女郎，高舉寫着「徵乾爹」、「求男妃」的廣告牌；第18屆有男觀眾在女模特兒身上倒牛奶，還有女模特兒用嘴餵男觀眾飲牛奶，有網民指遊戲尺度過激。

今屆首日則未見有太「惹火」畫面，但場內仍不乏性感模特兒展示情趣用品，有攤位為免觀眾過分「熱情」，拉起紅線分隔攝影者與模特兒，但多數攤位的模特兒與觀眾之間都是「零距離」無阻隔；有些入場者醉翁之意不在酒，鏡頭只對焦模特兒某身體部位，甚至有人因鏡頭伸得太近，被模特兒拒絕拍照。

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