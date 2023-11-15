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港聞

港聞二

不排除肇因女生不滿教學 教師13非禮罪脫

【明報專訊】案發時任職何文田區一間中學教師的男子，涉嫌於2021至2022年補課期間，非禮4名中四至中五級女學生，包括將手伸入她們腋下「篤」胸、摸腰、摸手等。該教師否認13項非禮罪，經審訊後，昨日在區域法院被裁定所有罪名不成立。法官指被告為人師表應檢點，他部分行為無疑有失莊重，顯得輕佻，但法庭未能排除案件源於各事主不滿被告的教學方式，以及過分親暱的態度，而非實際發生非禮行徑的可能，因而未能入罪。

被告Y. Y. W.（32歲）否認於2021年11月至2022年11月期間，在何文田區某中學兩次非禮17歲X、3次非禮17歲Y、5次非禮16歲Z及3次非禮15至16歲J。

態度親暱 官：輕佻失莊重

法官練錦鴻裁決指出，其中兩項控罪指被告拉起女學生的衣袖掃她手背和手掌，以及被告為與女學生互加為Instagram好友，因而搶走她電話，對方欲取回時遭被告用手抓着和緊壓腰部。練官表示，摸手和摸腰為旁觀者所不取，被告作為教師應避免令人誤會，但所觸之處並非與性有關的私密部位，並接納他為與學生打成一片而搶手機。

練官續稱，其餘11項控罪涉及被告用手指伸進女學生腋下摸胸、直接用筆或手篤胸，各女生向校方投訴，並要求更換教師，原因是被告的教學方式有問題，但當校方告知學期快完結，更換有困難時，眾人才補充說被告向她們「動手動腳」。

事主坐被告站

手伸腋下「物理有難度」

練官接納被告的教學態度令女學生不舒服，惟各人部分證供含糊，加上被告若站着用手穿過腋下篤胸，而事主正坐着，「物理上」有一定難度，照常理來說被告亦不會在其他人在場時下手，因此法官裁定被告所有罪名不成立。

【案件編號：DCCC 378/23】

相關字詞﹕區域法院 罪名不成立 非禮學生 中學教師

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