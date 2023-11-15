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港聞二

東涌地頻流標 李家超：某些地方過去供應較多

【明報專訊】特首李家超昨日表示《施政報告》提出樓市措施「減辣」，需要一段時間讓市場適應，他引述報道指地產代理的查詢數目增加，未有回應會否全面「撤辣」，惟稱「減辣」最重要是希望物業市道健康發展，而非大上大落，強調政府政策「有透明度」。對最近頻頻出現地皮流標，他則指某些地方過去的供應量較多，地產商投標時或會考慮整體樓市發展的狀况。他未有正面回應會否影響「樂建居」招標，稱已有土地，計劃會適時推出。

指樂建居「有地、適時推」

李家超昨日出席行政會議前會見記者，表示本港物業市道受全球經濟影響，特別是高息環境影響，本港與其他經濟體亦面臨同樣壓力和挑戰。他又引述報章報道指樓市「減辣」後，有地產代理表示查詢數目增加。他續稱，置業是一個「大決定」，查詢後需時考慮實屬正常，強調推出任何措施，包括「減辣」，最重要是希望物業市道健康發展，而非大上大落。

稱撤辣需時適應

至於被問到近期東涌地皮頻頻流標，會否影響「樂建居」興建計劃，他未有正面回應，只說某些地點因過去的供應量已較多，認為地產商投標時會考慮地點及整體樓市狀况，現時樓市發展的走勢仍在預期之中，政府亦會密切留意。

另外，財政司長陳茂波代表本港到美國出席亞太經合組織（APEC）財長會議，李家超稱，陳茂波將與不同經濟體的代表會面，並介紹本港優勢，強調合作，並擴大「朋友圈」。本港早前舉行的國際金融領袖峰會，獲來自全球160家金融機構、約300名國際和地區負責人參與，人數及代表機構數目均比去年多。李家超認為金融領袖親身出席，顯示他們重視香港國際金融中心地位及發展潛力，會繼續透過不同國際會議，推進香港「八大中心」的發展。

相關字詞﹕APEC峰會 流標 樂建居 撤辣 樓市辣招

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