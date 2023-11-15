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港聞

港聞二

李山提前抵港 陳日君籲內地教徒「爭氣」

【明報專訊】北京教區主教李山前日歷史性抵港並展開5日訪問行程，較天主教香港教區原先公布提前一日。身兼中國天主教愛國會主席的李山此行低調，沒有安排採訪，他與隨員昨日早上抵達堅道聖母無原罪主教座堂，由座堂主任司鐸陳志明神父簡介附近設施，當時早上彌撒已過，一行人經教堂正門進入，其後經其他通道離開。

不設採訪 昨低調抵主教座堂

一直反對梵蒂岡與北京訂立任命主教協議的香港教區榮休主教陳日君樞機在李抵港同日撰文說，教宗不再委任內地地下主教，但指未獲教宗批准前、內地教會「千萬不要擅自祝聖主教」，形容「可以犧牲聖事，不能犧牲信仰」。他不點名向內地教徒稱，如今處境較過去艱苦，呼籲他們堅持、冷靜和爭氣。

周守仁4月率團訪京，當時邀請李山回訪香港。《英文公教報》報道，李山前日已抵港，先與香港教區主教周守仁樞機交換紀念品，其後在教區中心參與晚禱，但無提及榮休主教湯漢樞機及陳日君等是否在場。報道稱，李山此行將探訪教區不同部門、教育機構及位於黃竹坑的聖神修院。

翻查資料，李山本月7至8日出席上海教區等舉辦首屆上海天主教中國化研討會，與爭議聲下獲教宗任命的上海教區主教沈斌同場。李當時說將推進中國天主教中國化運動，「必須提高政治站位，弘揚我國天主教愛國愛教的優良傳統」。沈說堅持天主教中國化、愛國愛教獨立自主自辦不動搖，「中國天主教的前進之路才會愈走愈寬」。

相關字詞﹕天主教香港教區 李山

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