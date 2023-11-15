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港聞二

陳國基函公務員籲投票 稱意義重大 李方冲指公僕應作模範 選舉論壇馬拉松式

【明報專訊】政務司長陳國基昨向全體公務員發信，呼籲公務員連同家屬於12月10日區議會選舉投票。信中提及公務員肩負貫徹落實一國兩制和支持特區政府施政的責任。香港高級公務員協會榮譽主席李方冲表示，公務員有作為公民模範的責任，政府向公務員發信或有推高投票率的考慮。

陳國基信中表示，今屆區議會選舉是特區「完善地區治理體系及重塑區議會後第一場全港大型選舉，意義重大」。他又表示一個優質、高效的區議會可協助政府落實地區政策。全港17萬多公務員是特區政府治理體系的重要部分，肩負貫徹落實一國兩制和支持特區政府施政的責任。

陳：踐一國兩制支持施政有責

政府發言人回覆稱，政府會全力以赴，繼續透過不同的宣傳推廣活動、社交媒體、電視專輯、公開場合等多元方式，呼籲包括公務員在內的廣大市民踴躍投票。

另外，有個別政府部門首長已去信部門同事，呼籲投票。文化體育及旅遊局長楊潤雄亦接力，率領副局長及常秘等人拍片宣傳區選。

李方冲回應本報查詢時表示，以往亦有政府官員向公務員發信鼓勵投票，工會亦會向會員發電郵或內部信件響應。李未正面回應會否認為政府視公務員投票屬於支持政府施政的「責任」，會令公務員感到有壓力，他稱政府或認為區議會的諮詢工作與公務員的工作相關，應一起合作，而呼籲公務員投票對政府來說是「最簡單」的方法。

至於是否同意於區選投票屬公務員責任的一環，他指有責任投票的不止公務員，「若真要說責任的話，公務員有責任成為公民模範」。

李：應估到是次投票率不高

李方冲指政府或期望更多公務員投票可推高投票率，認為政府應充分估計到今次投票率不高，從街上的拉票活動可觀察到選舉氣氛不如以往熱烈，望政府日後慢慢重新建立市民參與及投票的意欲。

另外，香港再出發大聯盟將於11月28日起一連4日舉辦選舉論壇，在無綫新聞台「馬拉松式」直播，同時會在YouTube、facebook及部分網媒直播。論壇首兩日為直選論壇，其後兩日為地委會界別論壇，每日約6至7小時。大聯盟秘書長譚耀宗表示，選擇無綫電視直播因為過去曾合作，加上需找到連續拍攝4日的場地有困難，無綫能提供錄影廠及主持人，製作費「幾百萬元」。

（區議會選舉）

明報記者

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