24.4%兒童青少年有精神疾病 1.2%曾自殘

有社工稱以往數據顯示每7名港人有1人受精神健康困擾，認為最新數據反映學童情况被低估，且問題愈趨嚴重。

專注力不足過度活躍最普遍

3項調查今年完成，港大早前已發表涵蓋15至24歲青少年的調查結果。工作報告透露其餘兩項調查結果，6至17歲兒童及青少年調查於2019年1月至今年8月進行，訪問6000人，發現24.4%受訪者過去一年出現精神疾病，最普遍為專注力不足或過度活躍症，佔10.2%，其次為破壞性、衝動控制和行為障礙，佔8.8%，焦慮症及抑鬱症各佔6.1%及5.4%，其中41.1%患者曾求助。

上述年齡層自殘比率為1.2%，中學生比率達2.5%，且女性佔多數。調查顯示三大可改變風險因素為父母有明顯臨牀情緒困擾、學校問題及睡眠失調。

滿60歲長者調查於2019年1月至今年5月進行，訪問4500人，發現輕度和嚴重認知障礙症患病率分別為22%及9.7%，8.6%確診焦慮症和抑鬱症；七成受訪安老院友患嚴重認知障礙。當局目標本月底公布調查最終結果，諮委會另已成立小組委員會跟進，並建議政府就上述3個年齡群追蹤調查，及就整體成人精神健康調查。

委員：以往低估學童精神健康問題

精神健康諮委會委員阮淑茵稱，港大與中大2015年曾發表研究，訪問逾5700名16至75歲港人，顯示每7人有1人受精神健康困擾，該數據一直用於理解本港精神健康概况；最新調查數據反映以往低估學童情况，近年社會氣氛亦令問題惡化。她引述諮委會建議指定資源優先處理高危個案，由教育心理學家鎖定個案，並增加家庭支援。