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港聞二

回收場起火波及貨倉爆炸 目擊者：消防員彈咗出嚟

【明報專訊】流浮山有回收場起火，波及鄰近貨倉，濃煙湧上半空。消防動用4條喉及4支煙帽隊灌救，兩名消防員鋪設輸水喉撲火期間遇石油氣樽爆炸，面部輕傷，清醒送院治理，一人昨已出院。行動中，36名市民在警方及消防協助下疏散，消防出動航拍機觀察火場環境，火警原因仍在調查。環保署表示，元朗空氣質素監測站的監測數據並無異常。

兩消防面部輕傷 一人出院

消防處消防區長施文煜表示，消防昨午1時09分接報，指深灣路有回收場發生火警，火勢猛烈。火警下午1時20分升為三級，傍晚6時34分大致被救熄，初步相信回收場先起火，再波及兩個貨倉。施表示，火場總面積約120米乘65米，由於面積大且水源遠，消防需鋪設600米輸水喉到火場，現場亦有大量棄置電子零件，令火勢加劇。警方於輞井圍至流浮山中間一段深灣路交通管制。

現場所見，有鐵皮廠屋頂被焚毁，其中名輝國際的物流儲存倉被火警波及。

職員李小姐說，得悉相鄰貨倉起火遂與同事逃生，火勢漸趨猛烈，公司寫字樓及廚房亦遭燒毁。她提到廚房內有石油氣及電表箱，消防員救火時一度爆炸，「消防員彈咗出嚟」。

她又稱，倉庫放有化妝品等貨物，部分貨物單價千元，但難估計損失，「樣樣都貴重，始終係客嘅貨」。她表示當時心急逃生，故未能帶同公司飼養的大型盾臂龜離開，擔心其安危。

倉主稱失值千萬電子零件

另受波及的天一貨倉負責人黃先生表示，起火位置為相鄰回收場，他與同事曾嘗試救火不果，只好逃生，自己倉內擺放電子零件，估計損失過千萬。根據他提供的片段所見，現場火光熊熊，地面有物件被燒，旁邊仍有工人在駕駛剷車，他說事發後回收場工人已離開。

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