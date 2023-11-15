房會商延居屋按揭保證期 餘逾10年者料大增23萬伙

一手新按保證 適用明年後交易

鑽石山啟鑽苑料受惠

特首李家超新一份《施政報告》提及政府會優化公營房屋系統建設，包括延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期，由最長30年按揭貸款保證期延長至50年，讓買家可獲得年期更長的按揭貸款，有助單位流轉。據了解，在一手市場擬實施的新按揭貸款保證期，適用於明年1月1日或之後的交易，料首個受惠屋苑為鑽石山啟鑽苑。

剩餘保證期短 難做高成數按揭

消息稱，現時適用於第二市場的按揭保證契據，按揭貸款保證期由單位的首次轉讓日期起計算，居屋及綠置居保證期最長30年，租置單位為25年，不少單位剩餘保證期相對較短，引致很多準買家或未能獲得財務機構提供較高按揭成數或較長還款期。

曾按揭違約單位 按保降至80%

另外，第二市場出售的資助出售單位，首40年白表及綠表買家所獲按揭保證分別是單位估值或買價的90%或95%，即維持現時水平；但個別單位若首次轉讓日期起計第40年至50年期間發生按揭違約，則為該單位向參與按揭財務機構提供的按揭保證，會降至單位估值或買價的80%。

根據房屋署資料，現時約有3.9萬伙居屋及綠置居的剩餘保證期超過10年，消息指若房委會資助房屋小組周五通過延長按揭貸款保證期，有關資助出售單位會增至27.4萬伙，令更多業主及準買家受惠。