西醫免針紙案擬撤控串謀欺詐 改控15項「取用電腦」

控方甫開庭表示，本案將轉介區域法院審理，警方在被告蔡淑梅（64歲）的電腦發現一批病人資料，打算加控15項「不誠實意圖欺騙而取用電腦」罪。控方又指，警方已完成調查被告的犯罪收益流向，被告及其家人另涉洗黑錢，需時考慮以合適控罪提控。控方申請將本案押後3個月，屆時可能和另案一併轉介區院。

蔡淑梅昨陳辭表示，案件拖延近一年造成很大傷害，「（考慮）合適控罪係咪無了期？係咪可以不斷加控？」被告反對控方申請押後，並不解何謂犯罪收益。

押後明年2月訊

被告：已拖近一年傷害大

署理主任裁判官張志偉表示，裁判法院僅處理刑事案，如被告想循民事追討賠償，非本法庭可處理。張官考慮到被告無法律代表，加上案件未正式轉介區院，暫時不會處理撤控和加控事宜；案件押後至明年2月6日再訊，屆時確認控方最終法律意見，並處理轉介文件。被告續准保釋。

兩項串謀欺詐控罪指稱，被告2022年9月3日與巫鴻新及趙連妹一同串謀欺詐香港特區政府，被告根據衛生署《新冠疫苗接種醫學豁免指南》，評估兩人不適合接種所有當時可用的新冠疫苗。

【案件編號：TMCC 1894/22】