明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

滋擾法官案提堂兩年 控方「未準備聽答辯」再申押後

【明報專訊】五旬漢涉嫌兩年前打出逾萬次電話滋擾法官，除了被控4項不斷打電話罪，律政司另於高院控告他藐視法庭。控方早前要求押後「不斷打電話」案，以待藐視法庭案審結；辯方不滿做法，昨於東區裁判法院申請反對。控方庭上自揭至今仍未準備聽取被告答辯，主任裁判官徐綺薇質疑「過咗兩年都無兩手準備」，辯方亦表示驚訝。最終法庭下令「不斷打電話」案應排期開審，控方遂要求押後以索取律政司指示，案件本月29日再訊。

擬待被告藐視案審結

稱兩案如交替控罪

被告陸志榮（58歲，報稱廣告設計師）昨日透過代表律師提出反對押後的申請。控方陳辭稱，一旦藐視法庭案罪成，律政司便不再檢控「不斷打電話」罪，若該案罪脫，可能繼續檢控本控罪；兩案如同「交替控罪」，因此優先處理較重要的藐視法庭案，才能善用法庭資源。

控方提到，現階段未準備聽取被告答辯，亦未準備好審訊文件。徐官遂質疑控方是否預期一定獲准押後，故一直不做好「兩手準備」；又指藐視法庭案進展不明朗，惟刑事審訊的原則是盡早處理案件，使被告獲公平對待，加上兩案並非不能同時進行，只需在判刑階段考慮另一案的刑期。

辯方促遵刑事審訊原則

辯方則稱對控方尚未準備聽取答辯感驚訝，冀法庭遵從刑事審訊的原則。控方補充，由於「不斷打電話」罪最高刑期為監禁兩個月，律政司考慮到刑罰不足反映本案嚴重，才向高院提出起訴藐視法庭，最高刑期為7年。

控方又指，被告一直表示反對在高院進行藐視法庭的程序，如果徐官同意「不斷打電話」案可先開審，恐令高院開審時「綁手綁腳」，亦令被告可用「一案兩審」為由反對高院的司法程序。

官質疑控方預期准押後

下令本案續排期開審

徐官聽畢陳辭後認為，「不斷打電話」案早於2021年9月首次提堂，倘等待藐視法庭案審結，前者「可能要2024年尾，或者更後」才能開審，故下令若控辯雙方準備就緒，本案即可排期開審。

【案件編號：ESCC1958/21】

相關字詞﹕東區裁判法院 藐視法庭罪 法官 司法機構 不斷打電話罪

上 / 下一篇新聞

DQ民主黨人年宵檔 食環：毋須交代 職員、副主席個人名義競投 羅健熙：理論上黨名無出現
DQ民主黨人年宵檔 食環：毋須交代 職員、副主席個人名義競投 羅健熙：理論上黨名無出現
維園乾貨攤首日29%底價成交 平均價疫前五成
維園乾貨攤首日29%底價成交 平均價疫前五成
疫下開格仔舖試營商 中三生追底價獲靚位
疫下開格仔舖試營商 中三生追底價獲靚位
SmartPLAY容重複訂場 專家批低級錯 康署：正查個案 無交代數目
SmartPLAY容重複訂場 專家批低級錯 康署：正查個案 無交代數目
內地央企中標5億合約 資科辦協議罰停機制不適用
內地央企中標5億合約 資科辦協議罰停機制不適用
企業網安指數跌幅新高 調查：逾半中小企無措施保私隱
企業網安指數跌幅新高 調查：逾半中小企無措施保私隱
供傀儡戶口洗錢 首8月拘3958人較前年升八成
供傀儡戶口洗錢 首8月拘3958人較前年升八成
主婦涉直播賣假貨被捕 海關檢市值62萬冒牌服飾
主婦涉直播賣假貨被捕 海關檢市值62萬冒牌服飾
警官稱入站驚跌 白衣迎面「無留意」 確認7．19設警區行動室 當晚站內「唔知咩事」無截查白衣人
警官稱入站驚跌 白衣迎面「無留意」 確認7．19設警區行動室 當晚站內「唔知咩事」無截查白衣人
觀塘掃黃拘21人 涉兩劏房業主14內地女
觀塘掃黃拘21人 涉兩劏房業主14內地女
3女爬窗避警 1人3米高墮地
3女爬窗避警 1人3米高墮地
西醫免針紙案擬撤控串謀欺詐 改控15項「取用電腦」
西醫免針紙案擬撤控串謀欺詐 改控15項「取用電腦」
房會商延居屋按揭保證期 餘逾10年者料大增23萬伙
房會商延居屋按揭保證期 餘逾10年者料大增23萬伙
回收場起火波及貨倉爆炸 目擊者：消防員彈咗出嚟
回收場起火波及貨倉爆炸 目擊者：消防員彈咗出嚟
24.4%兒童青少年有精神疾病 1.2%曾自殘
24.4%兒童青少年有精神疾病 1.2%曾自殘
陳國基函公務員籲投票 稱意義重大 李方冲指公僕應作模範 選舉論壇馬拉松式
陳國基函公務員籲投票 稱意義重大 李方冲指公僕應作模範 選舉論壇馬拉松式
李山提前抵港 陳日君籲內地教徒「爭氣」
李山提前抵港 陳日君籲內地教徒「爭氣」
東涌地頻流標 李家超：某些地方過去供應較多
東涌地頻流標 李家超：某些地方過去供應較多
泰龍案料今退庭商議 法官籲陪審「不應對黑幫存偏見」
泰龍案料今退庭商議 法官籲陪審「不應對黑幫存偏見」
不排除肇因女生不滿教學 教師13非禮罪脫
不排除肇因女生不滿教學 教師13非禮罪脫
家鸚鵡腳繩纏樹 消防解困前掙脫飛走
家鸚鵡腳繩纏樹 消防解困前掙脫飛走
灣區熱搜：穗性文化節辦1/4世紀 宣揚健康性觀覓千億商機
灣區熱搜：穗性文化節辦1/4世紀 宣揚健康性觀覓千億商機
灣區熱搜：由網店開到商場 買性用品不再遮掩
灣區熱搜：由網店開到商場 買性用品不再遮掩
【Emily】謝展寰：牀蝨木蝨臭蟲實為一物 牀蝨對人體影響細過蚊
【Emily】謝展寰：牀蝨木蝨臭蟲實為一物 牀蝨對人體影響細過蚊
【Emily】夏寶龍南下深圳 晤太古集團CEO
【Emily】夏寶龍南下深圳 晤太古集團CEO
【Emily】亂拋垃圾等罰款可網上繳交
【Emily】亂拋垃圾等罰款可網上繳交
【Emily】感謝馬貝利申落戶 孫玉菡：體藝文人才都重要
【Emily】感謝馬貝利申落戶 孫玉菡：體藝文人才都重要
【Emily】金融峰會要到場記者睇直播 記協促金管局檢討
【Emily】金融峰會要到場記者睇直播 記協促金管局檢討
【Emily】公屋機械人助清潔巡邏 劉國勳倡增與邨民互動
【Emily】公屋機械人助清潔巡邏 劉國勳倡增與邨民互動
【Emily】保險集團賀壽 下周一搭電車免費
【Emily】保險集團賀壽 下周一搭電車免費