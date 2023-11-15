滋擾法官案提堂兩年 控方「未準備聽答辯」再申押後

擬待被告藐視案審結

稱兩案如交替控罪

被告陸志榮（58歲，報稱廣告設計師）昨日透過代表律師提出反對押後的申請。控方陳辭稱，一旦藐視法庭案罪成，律政司便不再檢控「不斷打電話」罪，若該案罪脫，可能繼續檢控本控罪；兩案如同「交替控罪」，因此優先處理較重要的藐視法庭案，才能善用法庭資源。

控方提到，現階段未準備聽取被告答辯，亦未準備好審訊文件。徐官遂質疑控方是否預期一定獲准押後，故一直不做好「兩手準備」；又指藐視法庭案進展不明朗，惟刑事審訊的原則是盡早處理案件，使被告獲公平對待，加上兩案並非不能同時進行，只需在判刑階段考慮另一案的刑期。

辯方促遵刑事審訊原則

辯方則稱對控方尚未準備聽取答辯感驚訝，冀法庭遵從刑事審訊的原則。控方補充，由於「不斷打電話」罪最高刑期為監禁兩個月，律政司考慮到刑罰不足反映本案嚴重，才向高院提出起訴藐視法庭，最高刑期為7年。

控方又指，被告一直表示反對在高院進行藐視法庭的程序，如果徐官同意「不斷打電話」案可先開審，恐令高院開審時「綁手綁腳」，亦令被告可用「一案兩審」為由反對高院的司法程序。

官質疑控方預期准押後

下令本案續排期開審

徐官聽畢陳辭後認為，「不斷打電話」案早於2021年9月首次提堂，倘等待藐視法庭案審結，前者「可能要2024年尾，或者更後」才能開審，故下令若控辯雙方準備就緒，本案即可排期開審。

【案件編號：ESCC1958/21】