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觀塘掃黃拘21人 涉兩劏房業主14內地女

【明報專訊】警方及入境處前日採取聯合執法行動，於觀塘打擊街頭賣淫，拘捕21人，包括5名集團骨幹成員、兩名劏房業主及14名疑涉賣淫內地女子，並檢獲逾33萬港元及逾11萬人民幣。初步調查發現，涉案賣淫集團自通關後活躍經營，賣淫活動至少持續3個月，估算集團月入最少20萬元。

集團料月入廿萬 業主收兩三萬

警方調查發現，集團成員先在內地透過社交媒體招攬女子來港賣淫，女子抵港後，集團會以一日500港元，出租觀塘區內約100呎劏房供賣淫及居住，並提供安全套、毛巾等所需物資。調查又顯示，集團成員會長期在附近街頭監視「睇水」，通報警方執法情况。

經兩個月調查，觀塘警區刑事部、特別職務隊連及入境處前日下午聯合執法，拘捕14名相信有份參與賣淫活動的內地女子，她們持雙程證，介乎26至54歲，涉嫌「違反逗留條件」，其中3人另涉「為不道德目的而唆使他人」。

另外，警方在案發現場附近拘捕三男二女（35至64歲），懷疑是賣淫集團骨幹，4人為本地人，1人持雙程證，同涉「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」被捕。警方於他們身上及住所合共檢取數十萬元現金及一些鑰匙，部分鑰匙能開啟至少5間用作賣淫的劏房。調查又發現，有業主涉嫌將旗下單位出租供賣淫，以收取每月兩三萬元租金報酬。兩名區內業主涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」及「出租處所以供用作賣淫場所」被捕，涉及17間劏房。

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