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港聞

港聞二

警官稱入站驚跌 白衣迎面「無留意」 確認7．19設警區行動室 當晚站內「唔知咩事」無截查白衣人

【明報專訊】立法會前議員林卓廷與另外6人於2019年7月21日在元朗站否認參與暴動一案，昨於區院踏入第16天審訊。時任元朗分區助理指揮官李伯豪供稱，他當晚11時被調派到港鐵元朗站，「不記得」因何事出動，入站時因為正跑上扶手電梯，「要望住啲梯級，驚跌親」，沒留意一批持棍狀物的白衣人迎面離開，走上大堂後才見「淺色衫」的人跑走，但當時「唔知發生咩事」，無截停對方調查。

控方昨日傳召時任元朗分區助理指揮官（行動）、警務總督察李伯豪供辯方盤問。在代表林卓廷的大律師黃錦娟盤問下，李確認警方在7月21日前已知悉有人在網上呼籲元朗居民保衛家園，「將示威者趕出元朗」。法官陳廣池聞言指邏輯上「無人入元朗，就無人保衛家園啦」；李同意，但稱當時無消息有人會進入元朗「搞事」。

案前知有人籲「保家園」

當晚6時曾訓示50警

李伯豪昨日確認，元朗在7月19日設立警區行動室，並在7月21日下午調派便衣警到元朗監察，包括到元朗站監察站內運作；他則統領一隊快速應變部隊，與另外3隊人、共24至28人在元朗警署候命。辯方指，警方因應上述情報設立多個特別小隊，包括快速應變部隊；李伯豪同意。辯方又指，總共動員209人，其中快速應變部隊總共70人；李稱不記得實際人數。

「無印象」有打鬥有雞地遊行

辯方續指，案發晚上約6時，李伯豪就7．21行動訓示40至50名警員，李在庭上確認訓示內容包括上述情報，需要慎防有破壞社會安寧的事件發生、注意安全。約11時，元朗警區行動室派快速應變部隊到元朗站，李伯豪指他知悉因元朗站「有事發生，叫我哋幫手」，但不記得因何事出動，無印象知悉元朗站有人打鬥、白衣人在雞地遊行、有男子在雞地受襲等事件。

快速應變小隊出動4輛警車，連同一批刑事偵緝警員到達元朗站。辯方播放閉路電視片段，顯示大批白衣人11時15分沿G出口扶手電梯離開元朗站，部分人看到警察後「逆線」折返大堂，同時警員走上電梯。

大堂見「深色衣服人」坐地哭

淺色衫「幾個幾個咁跑」

李伯豪從片段認出他走在前列，及後時任元朗警區指揮官游乃強亦出現。李供稱他「驚跌親」（詳見表1），無留意白衣人，進入大堂才看到穿淺色衣服的人「幾個幾個咁跑」，又見數名穿深色衣服的人坐在地上，表情驚恐，部分人在哭，他打算先「控制場面」，無截停淺色衣服的人。

4警曾匯報白衣人動向

李伯豪無書面記錄當日行動

辯方多次追問李為何無書面記錄當天行動，李強調他已即時向行動室報告。其後，辯方另引述4份警員記事冊資料（見表2），當中記錄當晚警員向李匯報的白衣人動向，包括有人持棍，李稱只記得持國旗的白衣人大致和平等內容，不記得有人在元朗站被白衣人打。

辯方指出，李抵達元朗站時已知悉白衣人曾使用武力；李稱「我記得係冇講白衣人打黑衫，定係vice versa（倒轉）」，但同意有「暴力事件」。辯方再質疑李為何沒截停白衣人，李解釋當時「唔知發生咩事」，選擇先處理受驚的巿民。辯方播放多段閉路電視片段，均沒顯示李所指的數名巿民，李解釋可能在閉路電視死角位。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 林卓廷 暴動罪 元朗站 元朗721事件 反修例事件

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