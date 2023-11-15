供傀儡戶口洗錢 首8月拘3958人較前年升八成

警提呈律政司 4人加刑數月

財富情報及調查科總督察葉俊汶指出，在早前展開的打擊詐騙及洗黑錢行動中，共拘捕20多人。其中兩宗案件涉及4個傀儡戶口持有人，年齡介乎18至30多歲，報稱文員或無業。他們出售或借出戶口，以收取刷單、投資和賭博各種騙局的騙款，再供他人提走，分別清洗300萬至1500萬元黑錢。

葉俊汶說，財富情報及調查科基於案件普遍、嚴重及對社會的傷害，向律政司建議加刑，並提供數據、專家證供和形勢分析。4名被告的求情理由包括不知黑錢來源、受行賄壓迫和只收取幾百元酬勞，但均不獲法庭接納，上月判監22至32個月，加刑五分一，入獄26至36個月。

今年破獲涉及傀儡户口洗錢最大金額的案件發生於2020年6月至2021年11月，有犯罪集團利用13個公司戶口，以清洗50多億港元海外販毒或非法賭博的犯罪得益。警方今年2月拘捕兩人，年齡分別29及38歲，報稱司機及無業。

至於犯罪集團取得傀儡戶口的手法，財富情報及調查科高級警司呂智豪表示，除了會以幾百至過千元租、借或買戶口，近年犯罪集團會利用虛擬銀行的便利，誘使他人開設海外戶口，也有經網上情緣和在家工作招聘騙案騙取戶口及密碼。他又說，過往案件顯示出租戶口的人從事不同職業，包括外籍傭工、學生、教師和護士，有的是失業者。

酬數百至過千 虛擬銀行方便海外開戶

財富情報及調查科高級督察藍煥欣說，警方會積極研究加快洗黑錢案件的檢控程序。她提醒市民，借出或賣出戶口用作洗黑錢，同樣干犯洗黑錢罪 ，刑罰遠超犯罪集團所提供的金錢利益。為提升市民對洗黑錢的認識，警方將於下年1月舉行反洗黑錢宣傳月。