企業網安指數跌幅新高 調查：逾半中小企無措施保私隱

調查為今年9月以電話訪問378間企業，包括零售和旅遊相關、金融服務等6個行業。指數由「保安政策風險評估」、「技術控制」、「流程控制」和「建立員工意識」4個範疇組成，除「建立員工意識」外，均錄得下跌；「建立員工意識」較去年上升0.1點，至25.2點。

七成一年內曾遭攻擊 歷來最高

調查亦發現73%受訪企業在過去12個月內曾遇到最少一類網絡安全攻擊，較去年上升8個百分點，為歷年最高。鍾麗玲提到，96%受訪企業曾遇釣魚攻擊，首3類最常見的依次為網絡釣魚電子郵件、假冒其他機構的網絡廣告和網絡釣魚電話。

私隱專員公署為協助企業提升保護數據能力和遵從《私隱條例》規定，昨推出「數據安全」專題網頁及「數據安全快測」，設立「數據安全」熱線2110 1155。

香港電腦保安事故協調中心的流動宣傳車將於12月11至17日，到銅鑼灣和屯門等地區教導公衆分辨和預防網絡釣魚攻擊陷阱。