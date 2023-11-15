明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

企業網安指數跌幅新高 調查：逾半中小企無措施保私隱

【明報專訊】近月發生多宗資料外泄事故，私隱專員公署和生產力局．網絡安全昨公布「香港企業網絡保安準備指數」錄47點，較去年下跌6.3點，為指數自2018年成立以來最大跌幅。調查發現51%大型企業會推行或採取不同保護私隱及資料保安的措施，惟55%中小企則未有相關安排。個人資料私隱專員鍾麗玲建議，大小企業都應制定個人資料外泄應變計劃和通報機制等保護個人資料措施，以加強數據治理和安全。

調查為今年9月以電話訪問378間企業，包括零售和旅遊相關、金融服務等6個行業。指數由「保安政策風險評估」、「技術控制」、「流程控制」和「建立員工意識」4個範疇組成，除「建立員工意識」外，均錄得下跌；「建立員工意識」較去年上升0.1點，至25.2點。

七成一年內曾遭攻擊 歷來最高

調查亦發現73%受訪企業在過去12個月內曾遇到最少一類網絡安全攻擊，較去年上升8個百分點，為歷年最高。鍾麗玲提到，96%受訪企業曾遇釣魚攻擊，首3類最常見的依次為網絡釣魚電子郵件、假冒其他機構的網絡廣告和網絡釣魚電話。

私隱專員公署為協助企業提升保護數據能力和遵從《私隱條例》規定，昨推出「數據安全」專題網頁及「數據安全快測」，設立「數據安全」熱線2110 1155。

香港電腦保安事故協調中心的流動宣傳車將於12月11至17日，到銅鑼灣和屯門等地區教導公衆分辨和預防網絡釣魚攻擊陷阱。

上 / 下一篇新聞

DQ民主黨人年宵檔 食環：毋須交代 職員、副主席個人名義競投 羅健熙：理論上黨名無出現
DQ民主黨人年宵檔 食環：毋須交代 職員、副主席個人名義競投 羅健熙：理論上黨名無出現
維園乾貨攤首日29%底價成交 平均價疫前五成
維園乾貨攤首日29%底價成交 平均價疫前五成
疫下開格仔舖試營商 中三生追底價獲靚位
疫下開格仔舖試營商 中三生追底價獲靚位
SmartPLAY容重複訂場 專家批低級錯 康署：正查個案 無交代數目
SmartPLAY容重複訂場 專家批低級錯 康署：正查個案 無交代數目
內地央企中標5億合約 資科辦協議罰停機制不適用
內地央企中標5億合約 資科辦協議罰停機制不適用
供傀儡戶口洗錢 首8月拘3958人較前年升八成
供傀儡戶口洗錢 首8月拘3958人較前年升八成
主婦涉直播賣假貨被捕 海關檢市值62萬冒牌服飾
主婦涉直播賣假貨被捕 海關檢市值62萬冒牌服飾
警官稱入站驚跌 白衣迎面「無留意」 確認7．19設警區行動室 當晚站內「唔知咩事」無截查白衣人
警官稱入站驚跌 白衣迎面「無留意」 確認7．19設警區行動室 當晚站內「唔知咩事」無截查白衣人
觀塘掃黃拘21人 涉兩劏房業主14內地女
觀塘掃黃拘21人 涉兩劏房業主14內地女
3女爬窗避警 1人3米高墮地
3女爬窗避警 1人3米高墮地
滋擾法官案提堂兩年 控方「未準備聽答辯」再申押後
滋擾法官案提堂兩年 控方「未準備聽答辯」再申押後
西醫免針紙案擬撤控串謀欺詐 改控15項「取用電腦」
西醫免針紙案擬撤控串謀欺詐 改控15項「取用電腦」
房會商延居屋按揭保證期 餘逾10年者料大增23萬伙
房會商延居屋按揭保證期 餘逾10年者料大增23萬伙
回收場起火波及貨倉爆炸 目擊者：消防員彈咗出嚟
回收場起火波及貨倉爆炸 目擊者：消防員彈咗出嚟
24.4%兒童青少年有精神疾病 1.2%曾自殘
24.4%兒童青少年有精神疾病 1.2%曾自殘
陳國基函公務員籲投票 稱意義重大 李方冲指公僕應作模範 選舉論壇馬拉松式
陳國基函公務員籲投票 稱意義重大 李方冲指公僕應作模範 選舉論壇馬拉松式
李山提前抵港 陳日君籲內地教徒「爭氣」
李山提前抵港 陳日君籲內地教徒「爭氣」
東涌地頻流標 李家超：某些地方過去供應較多
東涌地頻流標 李家超：某些地方過去供應較多
泰龍案料今退庭商議 法官籲陪審「不應對黑幫存偏見」
泰龍案料今退庭商議 法官籲陪審「不應對黑幫存偏見」
不排除肇因女生不滿教學 教師13非禮罪脫
不排除肇因女生不滿教學 教師13非禮罪脫
家鸚鵡腳繩纏樹 消防解困前掙脫飛走
家鸚鵡腳繩纏樹 消防解困前掙脫飛走
灣區熱搜：穗性文化節辦1/4世紀 宣揚健康性觀覓千億商機
灣區熱搜：穗性文化節辦1/4世紀 宣揚健康性觀覓千億商機
灣區熱搜：由網店開到商場 買性用品不再遮掩
灣區熱搜：由網店開到商場 買性用品不再遮掩
【Emily】謝展寰：牀蝨木蝨臭蟲實為一物 牀蝨對人體影響細過蚊
【Emily】謝展寰：牀蝨木蝨臭蟲實為一物 牀蝨對人體影響細過蚊
【Emily】夏寶龍南下深圳 晤太古集團CEO
【Emily】夏寶龍南下深圳 晤太古集團CEO
【Emily】亂拋垃圾等罰款可網上繳交
【Emily】亂拋垃圾等罰款可網上繳交
【Emily】感謝馬貝利申落戶 孫玉菡：體藝文人才都重要
【Emily】感謝馬貝利申落戶 孫玉菡：體藝文人才都重要
【Emily】金融峰會要到場記者睇直播 記協促金管局檢討
【Emily】金融峰會要到場記者睇直播 記協促金管局檢討
【Emily】公屋機械人助清潔巡邏 劉國勳倡增與邨民互動
【Emily】公屋機械人助清潔巡邏 劉國勳倡增與邨民互動
【Emily】保險集團賀壽 下周一搭電車免費
【Emily】保險集團賀壽 下周一搭電車免費