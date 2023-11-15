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港聞

港聞二

內地央企中標5億合約 資科辦協議罰停機制不適用

【明報專訊】SmartPLAY系統承辦商為內地公司「航天信息股份有限公司」（下稱「航天信息」），經康文署公開招標投得項目，獲批合約價值約為5.06億元。翻查資料，航天信息2019年起至今至少承辦政府10個資訊科技項目合約，總價值逾10億元（見表）。部分項目經資科辦《優質資訊科技專業服務常備承辦協議》（協議）獲批，政府部門可直接邀請協議下的承辦商交建議書。資科辦昨回覆本報稱，協議對承辦商表現設監察制度，有機制暫停表現不達標的承辦商競投新報價邀請，惟因SmartPLAY非經協議批出的項目，故相關制度不適用。

4年承辦逾10億元政府項目

航天信息為內地央企「航天科工集團」子公司，2020年起被美國制裁。航天信息2022年1月起與政府簽訂協議，成為70家承辦商之一，為期48個月。據資科辦網頁，各政府部門可就個別資訊科技項目邀請協議下的承辦商提交建議書，部門會根據技術和價格評審揀選供應商。資科辦昨稱，參與協議的承辦商仍須就部門提出的個別項目投標，協議下合約金額上限為2000萬元，亦設承辦商表現監察制度，每份在協議下批出的合約，相關部門每6個月及於合約完成後評核表現，不達標的承辦商將暫停競投新報價邀請，直至表現改善。

對於資科辦稱SmartPLAY非協議下項目，監察制度不適用，香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華認為當局應設制度，日後挑選承辦商時着重「技術分」，且應更着重過往表現，若曾發生重大事故，應扣減技術分，例如航天信息今次開發SmartPLAY表現欠佳應扣分；至於須否從協議除名，有待觀察。

康署招標技術價格三七比

康文署昨回覆本報，招標開發系統的技術及價格評分比重為3：7， 即更看重價格，而航天信息於技術及價格均獲最高分。對於花5億元開發SmartPLAY但頻出錯，黃指價錢「唔平」，5億元只換來現在的質素「唔抵」，應有更好表現。

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