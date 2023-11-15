SmartPLAY容重複訂場 專家批低級錯 康署：正查個案 無交代數目

康文署昨日回覆本報稱，SmartPLAY推出前已依從政府標準及指引測試，包括單元/整合測試、用戶測試、負荷測試或壓力測試等，確保新系統能滿足供應商標書上所有要求，並已根據資訊科技總監辦公室（資科辦）今年5月發布的指引，完成測試後於系統推出前向資科辦提交確認結果。康文署又表示，設計系統時有安排公眾諮詢，今年7月在18區均有體驗站，收集市民意見。

自查紀錄始揭發 否則「摸門釘」

事主寧獲補場多於退款

用戶Terry昨日向本報投訴，稱上周五早上9時許經SmartPLAY應用程式預訂了明晚9至11時中山紀念公園體育館的籃球場A場，即時付款，並收到電郵確認已預訂，惟再在系統搜尋紀錄時，發現明晚9至10時的一節，系統顯示為「C」，即被預訂作其他活動， 而非代表已預訂的「X」。據康文署資料，中山紀念公園體育館的籃球場亦可作排球及羽毛球場使用，Terry致電體育館查詢後，獲職員告知該時段相關場地已被預訂作羽毛球場。

昨日康文署安排Terry取消已成功預訂的10至11時場次，並一併退款。Terry指舊系統從未出現「撞場」問題，慨嘆如非他自行翻查資料，明天一行15人就會如約到體育館，「摸門釘」發現撞場。Terry又稱，相比退款了事，他與友人更希望可獲補場，「咁難先訂到又無波打，好失望」。

事主指身邊至少7宗撞場

職員告知壁球乒乓活動室最多

Terry說，綜合友人資料，發現「撞場」並非單一事件，身邊已有至少7宗同類個案，職員亦向他表示近日收到不少個案，當中以壁球場、乒乓球場、活動室之間「撞場」情况最嚴重。

IT界質疑署方設計要求不清

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，避免「重複預訂」是設計預約軟件的基本要求，批評是「低級失誤」。黃認為，近日系統接連有問題，除了開發商問題，康文署也有把關責任，質疑署方有否明確提出系統設計要求，以及測試有可能遇到的情景及問題。

搜別名不再顯全名 康署稱將撤功能

另外，日前新系統被揭預訂足球場並填報團隊成員時，搜尋用戶自設別名，系統會顯示相關用戶的中英文全名。至昨晚，若做同一操作，相關用戶只顯示姓氏，名字部分以星號取代。

康文署昨晚發稿，指相關功能已在SmartPLAY智能自助服務站和網頁取消，手機應用程式的相關功能會在應用程式商店完成審批後取消，而承辦商昨起已開始修改程式，預訂足球場時只可填報「朋友列表」內的用戶。個人資料私隱專員鍾麗玲表示會跟進事件，截至昨早沒有收到相關投訴。

康署：現容數千人同時訂場

康文署又稱，近日調節系統後，目前可容讓數千名用戶同時訂場，較之前增加了數倍；同一時間亦可容納2萬用戶排隊等候登入，昨早半小時內完成約3000項訂場，及後用戶已可直接登入訂場版面，不用排隊。