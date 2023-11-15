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港聞一

維園乾貨攤首日29%底價成交 平均價疫前五成

【明報專訊】2024年農曆年宵市場攤位昨日舉行第二日競投，乾貨攤位事隔4年回歸，惟競投氣氛較淡靜；據本報記者現場統計，昨日招租的維園82個乾貨攤位中，3檔無人承投，24個（約29%）以底價成交，維園最貴「主題攤位」及乾貨攤位成交價相比2019年分別下跌36%及59%。乾貨攤位平均不足疫前的二分之一。有參與維園年宵超過廿年的檔戶說，不少以前的同行今年未有競投，「冇人爭」；亦有檔戶謂「個個都不出手，肯定是驚（花市無人流）」。

廿年檔戶：同行大減 冇人爭

陳女士昨日是首個投得檔位的人，經17口叫價以4.4萬元投得一個位處中心的主題攤位。參加維園年宵逾廿年，陳表示今年少了許多同行，料因市道差，成交價較往年低，今年適逢自己60歲，因此想參加「攞意頭」。成本方面，她預備了10萬至20萬元，稱過往可賺五六成，今次倘賺三成已十分理想，笑言「降低要求，就不會失望」。

砵仔王：盼告訴熟客「返回了」

常年投得近銅鑼灣出口的60號攤位的「砵仔王」今年續投得同一檔位，負責人鍾小姐期望在同一攤位告訴熟客「終於返回了」，並指師傅或在明年退休，可能是最後一年參加，而本港已幾乎無石磨糕點。她形容今年競投氛圍「靜」，競投者都憂慮市道，不少人在現場慨嘆「香港是否已經沒有夜市，沒了氣氛，個個北上去玩？」不過，鍾相信屆時會有人流，大多數港人仍會逛花市，不太擔心人流受北上消費影響。

疫時校內辦年宵 中學生盼借鑑經驗

今年亦復見中學生投得攤檔，香港中國婦女會中學學生以1.7萬元投得一個檔位，該校學生稱價格低於預期，原準備2.4萬元投標。中五生王同學表示，今次是由學校經濟學會及商業學會成立委員會，共同策劃年宵項目，該校有參加維園花市傳統，新冠疫情期間則在校內舉辦年宵，希望今次借鑑疫時經驗，計劃賣自家設計的精品飾品、玩具等，目前正在設計商品、招募人手階段。

相關字詞﹕北上消費 花市 市道 主題攤檔 乾貨攤檔 維園年宵

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